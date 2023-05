Mort Cause de Décès : La famille refuse d’accepter le corps de l’expatrié Malayali décédé aux EAU ; l’activiste social Ashraf Thamarassery partage une vidéo qui attire l’attention sur la situation.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Il est venu à Dubaï après avoir perdu son emploi

Malayali, un travailleur étranger, avait longtemps travaillé à Bahreïn avant de perdre son emploi récemment. En quête d’une nouvelle opportunité, il est venu aux Émirats Arabes Unis avec un visa de visite. Il est arrivé à Dubaï il y a un mois et demi, espérant trouver un travail pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille restée en Inde.

Après le décès de Malayali

Malheureusement, Malayali a perdu la vie dans des circonstances tragiques. Après sa mort, un travailleur social a pris en charge ses affaires et a commencé à enquêter sur les conditions dans lesquelles il avait vécu et travaillé à Dubaï.

Les défis des travailleurs étrangers aux EAU

Les travailleurs étrangers comme Malayali font face à de nombreux défis aux Émirats Arabes Unis. Ils peuvent être victimes de mauvais traitements, de discrimination et de conditions de travail précaires. De plus, la plupart des travailleurs étrangers sont employés dans des emplois peu rémunérés et ont peu de recours en cas de conflit avec leur employeur.

Ces défis sont encore plus grands pour les travailleurs qui viennent aux EAU avec un visa de visite, comme Malayali. Les visas de visite ne permettent pas aux travailleurs de travailler légalement dans le pays, ce qui les rend vulnérables à l’exploitation et aux abus.

Le rôle des travailleurs sociaux

Les travailleurs sociaux jouent un rôle crucial dans la protection des droits des travailleurs étrangers aux EAU. Ils sont là pour aider les travailleurs à comprendre leurs droits et à se défendre contre les abus. Ils offrent également une assistance sociale et psychologique aux travailleurs qui en ont besoin.

Dans le cas de Malayali, le travailleur social a joué un rôle important en enquêtant sur ses conditions de travail et en veillant à ce que sa famille soit informée de sa mort. En outre, le travailleur social a travaillé avec les autorités pour s’assurer que Malayali recevrait des funérailles dignes et que sa famille recevrait une compensation pour ses pertes.

La nécessité d’une réforme des politiques

Cependant, le rôle des travailleurs sociaux ne peut pas être considéré comme une solution à long terme aux problèmes des travailleurs étrangers aux EAU. Il est nécessaire de réformer les politiques pour donner aux travailleurs étrangers plus de droits et de protection. Les travailleurs étrangers devraient avoir le droit de changer d’employeur et de quitter leur emploi sans crainte de représailles. Les visas de travail devraient également être accordés de manière plus équitable et transparente.

En fin de compte, la mort tragique de Malayali est un rappel de la nécessité de protéger les droits des travailleurs étrangers aux EAU. Les travailleurs sociaux jouent un rôle important dans la protection de ces droits, mais des réformes politiques sont nécessaires pour garantir que les travailleurs étrangers sont traités avec dignité et respect dans le pays.