Mort Cause de Décès : La FDA retire l’autorisation du vaccin COVID de J&J aux États-Unis.

La FDA retire l’autorisation du vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson





La Food and Drug Administration a retiré l’autorisation du vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson, mettant fin à son existence éphémère mais troublée au milieu de la pandémie.

La révocation de l’autorisation

Dans une lettre la semaine dernière, le principal régulateur des vaccins de la FDA, Peter Marks, a écrit à Janssen Biotech – la société belge de Johnson & Johnson responsable du vaccin – disant que l’agence révoquait l’autorisation. Marks a ouvert la lettre en notant que le retrait était à la demande de l’entreprise.

Selon Marks, la lettre de Janssen du 22 mai informait la FDA que :

les derniers lots du vaccin Janssen COVID-19 achetés par le gouvernement des États-Unis ont expiré, qu’il n’y a pas de demande pour de nouveaux lots du vaccin Janssen COVID-19 aux États-Unis et que Janssen Biotech, Inc n’a pas l’intention de mettre à jour la composition de la souche de ce vaccin pour traiter les variantes émergentes.

Le mois dernier, les Centers for Disease Control and Prevention ont noté sur leur site Web que le vaccin n’était plus disponible aux États-Unis car le stock gouvernemental restant avait expiré le 7 mai 2023. Selon le suivi des données du CDC, environ 31,5 millions de doses de vaccin J&J avaient été livrés aux États au milieu de la pandémie, mais seulement environ 19 millions ont été administrés, laissant les 12,5 millions restants expirer.

Les problèmes du vaccin J&J

Le début de la fin du vaccin à dose unique autrefois prometteur est survenu quelques semaines seulement après son autorisation par la FDA le 27 février 2021. Le 13 mars 2021, la FDA et le CDC ont suspendu l’utilisation du vaccin J&J par crainte d’une trouble de la coagulation rare, qui a été remarqué pour la première fois avec un vaccin similaire fabriqué par AstraZeneca. Les deux vaccins utilisaient une conception basée sur un vecteur adénovirus, bien que le vaccin AstraZeneca n’ait jamais été autorisé aux États-Unis. La pause sur le vaccin de J&J n’a duré que 11 jours, mais le mal était fait et la demande de vaccin a chuté, sans jamais se rétablir.

Pendant ce temps, la production américaine du vaccin a été embourbée par le scandale entourant Emergent BioSolutions, un sous-traitant gouvernemental qui a ruiné des dizaines de millions de doses de vaccin J&J COVID-19 en raison de problèmes de contrôle de la qualité et de contamination. Bien qu’il ait récolté des centaines de millions de dollars de contrats gouvernementaux, Emergent avait des antécédents de violations de la fabrication.

En décembre 2021, le CDC a déclassé le vaccin de J&J, affirmant que les vaccins à base d’ARNm devraient être les vaccins préférés contre le COVID-19. Et en mai 2022, la FDA a limité l’utilisation du vaccin aux personnes âgées de 18 ans et plus qui ne pouvaient ou ne voulaient pas obtenir un vaccin alternatif.

Les nouvelles formulations de vaccins COVID-19

Le retrait complet ce mois-ci intervient alors que la FDA se prépare à discuter de nouvelles formulations de vaccins COVID-19 pour cet automne. La FDA a longtemps retenu l’idée de mettre à jour les vaccins COVID un peu comme les vaccins annuels contre la grippe – réévaluant les formules de vaccins à la fin du printemps / au début de l’été afin d’inciter les fabricants à avoir des formules mises à jour prêtes à être déployées à l’automne. Le comité consultatif sur les vaccins de l’agence se réunira le 15 juin pour discuter de la meilleure formule pour cet automne.

Déjà, le comité consultatif sur les vaccins de l’Organisation mondiale de la santé a conseillé aux pays de passer cette année aux vaccins monovalents ciblant la lignée XBB, la dernière sous-lignée omicron à dominer la transmission. Dans une déclaration publiée le 18 mai, les conseillers de l’OMS ont recommandé aux pays d’abandonner les formules bivalentes actuelles – qui ciblent à la fois le virus SARS-CoV-2 ancestral et une sous-variante omicron – car continuer à cibler la souche ancestrale ne semble pas renforcer la protection contre le courant souches. De plus, conserver la souche ancestrale dans les vaccins “réduit la concentration du ou des nouveaux antigènes cibles par rapport aux vaccins monovalents”.

La réunion des conseillers de la FDA du 15 juin discutera des reformulations qui s’appliqueront aux vaccins à ARNm fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna. Novavax, qui commercialise un vaccin à base de protéines aux États-Unis, travaille également sur un vaccin COVID-19 mis à jour contre les souches XBB.