Mort Cause de Décès : La légende du football américain Jim Brown est décédée.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Jim Brown, légende du football américain, est décédé à l’âge de 87 ans, selon sa femme Monique. Considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire, le running back a passé toute sa carrière avec les Cleveland Browns, remportant le Super Bowl en 1964 ainsi que trois titres de MVP (1957, 1958, 1965).

En 1966, Brown a décidé de mettre un terme à sa carrière sportive à 30 ans, alors qu’il venait de remporter son dernier trophée de MVP, pour se consacrer au cinéma. Il a tourné dans une cinquantaine de films et séries, comptant les « Douze Salopards » de Robert Aldrich parmi ses premiers rôles. Il est notamment apparu dans le film « He Got Game » de Spike Lee ou l’iconique « Mars Attacks ! » de Tim Burton.

En plus de sa carrière sportive et cinématographique, Jim Brown était une figure du mouvement des droits civiques. En 1967, il a organisé le Sommet de Cleveland en réponse à la décision de Mohamed Ali de ne pas participer à la guerre du Vietnam. Les participants, douze hommes de premier plan de la communauté afro-américaine, avaient tous affiché leur soutien au boxeur, symbolisant l’unité des Noirs pendant le mouvement des droits civiques aux États-Unis.

Il a également créé le programme « Amer-I-Can » en 1988, venant en aide aux jeunes membres de gangs dans les quartiers défavorisés.

Malheureusement, l’athlète a eu de nombreux problèmes avec la justice au cours de sa vie. Il a été arrêté en 1965, accusé de coups et blessures sur une fille de 18 ans qui l’a accusé de l’avoir forcée à avoir des relations sexuelles. En 1985, il a été accusé de viol par une femme de 33 ans (sans suite), puis a été arrêté l’année suivante pour avoir agressé sa fiancée, qui n’a finalement pas porté plainte.

Il a été condamné à deux reprises, d’abord à trois ans de mise à l’épreuve et un an de conseil en matière de violence domestique en 1999, après avoir fracassé la voiture de sa femme Monique avec une pelle. N’ayant pas respecté les conditions de sa peine, il a été condamné en 2000 à six mois de prison, avant d’être libéré au bout de trois mois.

Malgré ses démêlés avec la justice, Jim Brown restera à jamais une légende du football américain et une icône du mouvement des droits civiques. « Jim Brown était un athlète talentueux – l’un des joueurs les plus dominants à avoir jamais foulé un terrain de sport – mais aussi une figure culturelle qui a contribué à promouvoir le changement », a réagi le patron de la NFL Roger Goodell, évoquant « un précurseur et un modèle pour les athlètes qui s’impliquent dans des initiatives sociales en dehors de leur sport ».