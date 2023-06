Mort Cause de Décès : La mort d’Alain Touraine, l’humaniste libéral-social

Figure de la scène intellectuelle, ce théoricien et spécialiste des mouvements sociaux a réalisé de nombreux travaux et publié une cinquantaine d’ouvrages sur le sujet. De sa thèse de littérature « Sociologie de l’action » en 1965 et « La production de la société », son chef-d’œuvre, en 1973, jusqu’au « Nouveau siècle politique » en 2016, il a consacré l’essentiel de sa vie à observer et analyser, avec rigueur et finesse, toute la complexité du monde au travail. Curieux et adepte de l’action, on doit à ce grand voyageur « l’intervention sociologique », une méthode d’étude des mouvements sociaux. Ceux-ci, comme les mouvements féministes, sont, selon lui, des moteurs de lutte et de changement.

Le sociologue Alain Touraine s’est efforcé de faire de cette conviction à la fois le fondement et le but de sa pensée. Il croyait que le mouvement ouvrier avait commencé à disparaître dans les années 1970. S’éloignant de l’analyse de classe, critique de ce qu’il appelait « le léninisme sociologique de Bourdieu », il fut et demeure une référence pour les courants sociaux-démocrates libéraux. Ainsi, dans ce qu’il appelle « la société post-industrielle », l’un des champs principaux de son travail, Mai 68 porte, selon lui, une revendication fondamentalement culturelle telle qu’il la développe dans « Le mouvement de mai ou le communisme utopique » publié la même année dans Le Seuil. Alors professeur de Daniel Cohn-Bendit à Nanterre, il l’avait défendu lors du fameux conseil de discipline intenté contre le trublion de l’époque.

Dans les années 1980, Alain Touraine a adhéré au virage libéral du gouvernement socialiste. En 1981, séduit par le mouvement Solidarnosc, il se rend en Pologne. Lors des grandes grèves de 1995, il a soutenu la réforme des retraites d’Alain Juppé, tout comme il a dénoncé les grèves de 2003 contre la loi Fillon. Enfin, en 2017, il a appelé, en Le monde, de « donner une forte majorité à l’Assemblée à Emmanuel Macron, (…) le choix de l’avenir contre celui du passé ». Ces choix ne l’ont pas empêché de s’engager pour « une Europe migrante et unie ». Comme rappelé dans Libérer, il avait tenté de monter une liste du même nom, avec Edgar Morin, lors des européennes de 2019. Car pour l’humaniste universaliste qu’il était, « Le thème des migrants est le thème du test. Si vous lâchez les migrants, vous lâchez tout. » (3 février 2019).

Biographie

Alain Touraine est né le 3 août 1925 à Hermanville-sur-Mer (Calvados) dans une famille bourgeoise et plutôt conservatrice. Dès l’enfance, il baigne dans les livres, car son père, dermatologue, est abonné aux éditions originales de Gallimard ou de Grasset. A khâgne, au lycée Louis-Le-Grand à Paris, il s’ennuie et se sent enfermé. Il entre à Normale Sup en 1945, et entreprend des études d’histoire à la Sorbonne où il côtoie le professeur marxiste Ernest Labrousse. Après la Libération, de 1947 à 1948, il est engagé dans une mine de charbon près de Valenciennes (Nord) pour se rapprocher du monde ouvrier qu’il étudie. Après son agrégation d’histoire, il entre au CNRS en 1950. Directeur d’études à l’EHESS, Alain Touraine fonde, en 1981, le Cadis (Centre d’analyse et d’intervention sociologique), où Michel Wieviorka ou François Dubet. Il commence sur le terrain, dans les usines Renault, à décrypter l’impact des innovations techniques sur les conditions de travail (La conscience des travailleurs, 1966). Séduit par l’expérience chilienne sous Salvador Allende, il est à Santiago du Chili, lors du coup d’État de Pinochet. A la fin des années 1950, il mène des enquêtes auprès des travailleurs chiliens des mines et de la sidérurgie. C’est dans ce pays qu’il rencontre Adriana Arenas, sa première femme et la mère de l’ancienne ministre Marisol Touraine.

Principaux travaux

La sociologie de l’action (1965)

Le mouvement de mai ou le communisme utopique (1968)

Vie et mort du Chili populaire (1973)

Production de l’entreprise (1973)

Critique de la modernité (1992)

Qu’est-ce que la démocratie (1994)

Le monde des femmes (2006)

La fin des sociétés (2013)

Le nouveau siècle politique (2016)

