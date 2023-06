Mort Cause de Décès : La mort de Cormac McCarthy, écrivain américain lauréat du prix Pulitzer pour son roman “La Route”, à l’âge de 89 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le célèbre écrivain américain Cormac McCarthy est décédé à l’âge de 89 ans. Il a laissé derrière lui une œuvre littéraire impressionnante, qui a changé le cours de la littérature américaine. McCarthy était connu pour ses romans emblématiques, tels que “De si jolis chevaux” et “La Route”. Il a remporté un prix Pulitzer en 2007 pour “La Route”, qui raconte l’histoire d’un père et de son fils dans un pays ravagé par un cataclysme d’origine inconnue.

McCarthy était un chroniqueur de l’Amérique des Appalaches et du “Far West” sombre et cruel. Ses livres ont été décrits comme des histoires brutales et violentes, mais aussi magnifiques et poétiques. Son style d’écriture unique et son utilisation de la langue anglaise ont inspiré de nombreux écrivains américains contemporains.

Né Charles McCarthy en 1933 à Providence, dans l’État de Rhode Island, McCarthy a commencé sa carrière d’écrivain à l’âge de 30 ans. Son premier roman, “The Orchard Keeper”, a été publié en 1965. Il a ensuite publié une série de romans acclamés par la critique, dont “Blood Meridian”, “Suttree”, “All the Pretty Horses” et “No Country for Old Men”.

Malgré sa renommée mondiale, McCarthy a toujours été un écrivain discret. Il n’a donné que quelques interviews dans sa vie et a refusé de participer à des événements littéraires. Il a plutôt préféré se concentrer sur son travail, passant des années à écrire et à peaufiner chaque phrase de ses livres.

L’annonce de la mort de McCarthy a été saluée par de nombreux écrivains, qui ont rendu hommage à son travail et à son influence sur la littérature américaine. Dans un communiqué, le directeur général de Penguin Random House, Nihar Malaviya, a déclaré que McCarthy avait changé le cours de la littérature et était peut-être le plus grand romancier américain de son temps.

Malgré sa mort, l’œuvre de McCarthy continuera de vivre dans les cœurs et les esprits de ses nombreux fans à travers le monde. Ses livres continueront d’inspirer de nouveaux écrivains et de toucher les lecteurs avec leur mélange unique de brutalité et de beauté. Cormac McCarthy restera à jamais une légende de la littérature américaine et un écrivain dont l’impact sera ressenti pendant de nombreuses années à venir.