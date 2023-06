Mort Cause de Décès : “La Mort de Houdini – Un Événement Médiatique Célèbre”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Comment Est Mort Houdini – La mort tragique d’un magicien indien ravive les souvenirs de l’évasion légendaire de Houdini

Comment Est Mort Houdini – Le célèbre magicien américain d’origine hongroise, Harry Houdini (1874-1926), n’était pas affecté par les menottes, les boulons, une cage de verre, des chaînes ou une camisole de force. Les apprentis illusionnistes sont toujours motivés par son travail aujourd’hui.

Mais le week-end dernier, la terrible histoire d’un homme – Jadugar Mandrake, connu sous son nom de scène en Inde – a pris fin (le magicien Mandrake). Dimanche dernier, Chanchal Lahiri, qui portait son propre nom, s’est immergé dans le Gange. Il avait auparavant convaincu l’Agence France Presse qu’il avait réussi ce tour de.

Force dans une version plus difficile 21 ans avant son immersion. Chanchal Lahiri, cependant, a eu moins de chance cette fois. Au moment où il a été submergé, les autorités ont lancé une recherche car il n’a pas fait surface. Lundi, son corps a été découvert dans le Gange. Houdini n’a jamais perdu après avoir fait l’une de ses.

Les exploits incroyables de Harry Houdini

Evasions audacieuses avec sa famille, l’illusionniste de Budapest, en Hongrie, a immigré aux États-Unis, où il a étendu ses exploits. Ce n’était rien comparé à son plus grand talent, qui était l’évasion, qui comprenait la capacité d’avaler des sabres, de faire disparaître un éléphant et de traverser un mur de briques.

Il a acquis une grande notoriété en affrontant également la police de Chicago. Il affirmait qu’il pouvait s’évader d’une cellule de prison en moins de 30 minutes en 1898. En trois minutes, il la complète. Il avait un passe-partout caché dans sa gorge en s’inspirant de la technique de l’avaleur d’épée.

L’acte qui a rendu célèbre Harry Houdini – s’évader enchaîné d’un tronc enchaîné et plonger dans l’East River reste celui qui a motivé le malheureux magicien indien. Mais en 1926, Houdini va beaucoup plus loin dans l’astuce. Le magicien Rahman Bey, l’un de ses concurrents cette année.

Là, se plaisait à passer le maître de l’évasion. Il s’isole dans un conteneur métallique immergé dans la piscine d’un hôtel à New York. Il y passe une heure jusqu’à ce que ses assistants parviennent à le libérer. Houdini est mis au défi de le vaincre. Harry Houdini, 52 ans, a pratiqué le contrôle de.

La respiration pendant plusieurs semaines, apprenant à respirer lentement pour conserver le plus d’oxygène possible. Il passe une heure et dix minutes à l’intérieur de la cage de verre créée spécialement pour son premier entraînement. Il effectue un deuxième entraînement car il craint que de l’air ne soit entré dans la cage.

Encore une fois, cela dure 70 minutes. Houdini décolle le 5 août 1926. Il pénètre dans un coffre-fort métallique immergé au fond de la piscine de l’hôtel Shelton à New York. Les journalistes sont présents sur tout le bassin. En cas de mort imminente, le coffre est attaché à un “buzzer”.

Pour faire savoir au magicien combien de temps s’est écoulé, les assistants sont en communication régulière avec lui. Après avoir battu le record de Rahman Bay, Houdini choisit de continuer. Il sort du coffre 91 minutes plus tard. Après avoir exécuté ce tour incroyable, le magicien disparaît pendant un petit moment.

Et après un tel exploit, la raison paraît incroyablement insensée. Houdini fait peindre son portrait par un jeune artiste lorsqu’un étudiant vient le voir. Ce dernier lui demande de démontrer une des illusions que le magicien fait pour le public. Concrètement, frappez-le au ventre pour montrer qu’il est imbattable.

L’élève s’amuse énormément suite à une rupture de l’appendice, Houdini est décédé d’une péritonite quelques jours plus tard. Sa blessure à l’appendice et le lien entre les coups et elle font actuellement l’objet de débats. De toute évidence, le magicien avait des problèmes d’estomac depuis un certain temps.

L’héritage de Harry Houdini

L’un des plus grands magiciens de l’histoire, Harry Houdini est toujours vénéré aujourd’hui, près de 90 ans après sa disparition. Le monde a été captivé par ses exploits d’évasion, et les magiciens utilisent encore aujourd’hui nombre de ses techniques dans leurs routines. Les circonstances de la mort prématurée de ce magicien.

Exceptionnel à l’âge de 52 ans sont encore déconcertantes pour certains. Des immigrants juifs en Hongrie ont donné naissance à Erik Weisz en 1874. À l’âge de 9 ans, son père l’a emmené assister pour la première fois au spectacle d’un magicien itinérant. Il en a été tellement inspiré qu’il a pris la décision dès son plus jeune.

Age de présenter son premier spectacle de magie mettant en vedette contorsionnisme, équilibre et exploits de trapèze devant d’autres enfants. Sa famille a déménagé aux États-Unis quand il avait 13 ans, arrivant dans la ville animée de New New York, où l’adolescent a continué à étud