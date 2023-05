Mort Cause de Décès : La mort de Jim Brown | Touchdown Actu (NFL Actu)

Nécrologie – Mort cause de décès.

Jim Brown : la légende du football américain

Jim Brown : la légende du football américain Jim Brown était de ces sportifs qui dépassent aisément le simple cadre de leur jeu. Il est décédé, jeudi 18 mai, à l’âge de 87 ans, comme l’a annoncé sa famille sur les réseaux sociaux. « C’est avec une profonde tristesse que j’annonce le décès de mon mari, Jim Brown. Il est décédé paisiblement la nuit dernière dans notre maison de Los Angeles. Pour le monde, il était un activiste, un acteur et une star du football. Pour notre famille, il était un mari, un père et un grand-père aimant et merveilleux. Nos cœurs sont brisés… » Une superstar du football américain Superstar de l’université de Syracuse, Jim Brown devient, après sa draft en 1957, le visage des Cleveland Browns durant près d’une décennie. Trois fois MVP, champion NFL en 1964, Brown mène la ligue en yards parcourus lors de huit de ses neuf saisons professionnelles. Pro Bowler chaque année de sa carrière, il est également présent dans la première équipe All-Pro à huit reprises. En neuf ans, Jim Brown amasse 12 312 yards au sol et 106 touchdowns. Le tout à une moyenne ahurissante de 5,2 yards par courses. Ajoutez à cela 2 499 yards et 20 touchdowns à la réception. Logiquement, il est introduit au Hall of Fame dès sa première année d’éligibilité, en 1971. Une carrière dans le cinéma Après sa retraite du football, Jim Brown se lance dans une seconde carrière, dans le cinéma. Il joue dans des films tels que Les Douze Salopards, Mars Attacks!, He Got Game ou encore L’Enfer du Dimanche, dans lequel il interprète Montezuma Monroe, le coordinateur défensif des Miami Sharks. La légende du football américain Jim Brown laisse derrière lui l’image d’un joueur dominant, l’une des premières stars de ce sport. Sa carrière exceptionnelle et son talent hors normes ont marqué l’histoire du football américain et ont inspiré de nombreux joueurs.

Jim Brown était un joueur atypique, qui a marqué l’histoire du football américain par son talent et sa personnalité. Il était bien plus qu’un simple joueur de football, il était une superstar, une icône, un activiste et un acteur.

Sa carrière dans le football a été exceptionnelle. Jim Brown a joué pour les Cleveland Browns durant près d’une décennie, remportant le titre de champion NFL en 1964. Il a été élu MVP à trois reprises et a mené la ligue en yards parcourus lors de huit de ses neuf saisons professionnelles. Il a également été sélectionné pour le Pro Bowl chaque année de sa carrière et a été présent dans la première équipe All-Pro à huit reprises. Ses statistiques sont tout simplement incroyables : 12 312 yards au sol et 106 touchdowns en neuf ans, avec une moyenne de 5,2 yards par course. Il a également marqué 20 touchdowns à la réception pour 2 499 yards.

Après sa retraite du football, Jim Brown s’est tourné vers le cinéma. Il a joué dans de nombreux films, dont certains sont devenus cultes, comme Les Douze Salopards, Mars Attacks! ou encore L’Enfer du Dimanche. Il a également été un acteur engagé et un activiste pour les droits civiques des Noirs américains.

Jim Brown laisse derrière lui l’image d’un joueur exceptionnel, une icône du football américain, qui a marqué l’histoire de ce sport à jamais. Sa personnalité forte et son engagement ont inspiré de nombreux joueurs, et il restera à jamais dans les mémoires comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps.