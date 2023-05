Mort Cause de Décès : La mort de Kacper, le mari de Justyna Kowalczyk-Tekieli, provoque la colère après la déclaration.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Kacper, le mari de Justyna Kowalczyk-Tekieli, est décédé dans un accident d’escalade

Le mari de l’ancienne star de ski de fond Justyna Kowalczyk-Tekieli, Kacper Tekieli, est décédé dans un accident d’escalade. Aujourd’hui, une déclaration d’une icône de l’escalade polonaise a suscité la colère dans le pays.

Un accident tragique

Il y a environ deux semaines, la nouvelle tragique de la mort de Kacper Tekieli dans un accident d’escalade dans les Alpes est arrivée. Il avait 38 ans. Cette nouvelle a choqué toute la Pologne et a particulièrement touché sa femme, Justyna Kowalczyk-Tekieli, ainsi que leur fils Hugo.

Justyna Kowalczyk-Tekieli, 40 ans, a pris sa retraite de skieuse de fond professionnelle en 2018. Elle est connue, entre autres, pour avoir remporté l’or olympique à Vancouver et à Sotchi ainsi que deux médailles d’or en Coupe du monde en 2009. De plus, la Polonaise a remporté la Coupe du monde à quatre reprises ainsi que la Vasaloppet en 2015. Justyna Kowalczyk-Tekieli et Kacper Tekielie se sont mariés en septembre 2020 et ont eu leur fils Hugo l’année suivante.

La déclaration controversée de Krzysztof Wielicki

En Pologne, une déclaration de Krzysztof Wielicki dans laquelle il laisse entendre que Kacper Tekieli était lui-même responsable a suscité le dégoût dans le pays. Krzysztof Wielicki est une icône de l’escalade polonaise et a été le premier homme à gravir les quatorze sommets de plus de 8 000 mètres d’altitude dans le monde.

Dans une interview au journal polonais Faitrendu par le norvégien, Krzysztof Wielicki a déclaré : « Il y a un dicton qui dit que ce n’est pas la montagne qui tue, c’est la personne qui se trompe. Le simple fait d’escalader les montagnes est un danger et malheureusement Tekieli a probablement fait une erreur. » Cette déclaration a suscité la colère de nombreux Polonais, qui ont accusé Wielicki de manquer de respect envers la mémoire de Kacper Tekieli.

Les excuses de Krzysztof Wielicki

Krzysztof Wielicki s’est par la suite excusé pour sa déclaration. « Je suis désolé que mes suppositions sur Kacper Tekielis aient été injustifiées. Cela a été dit en raison du manque de connaissances sur l’événement. Après avoir obtenu plus d’informations sur l’incident, je le vois comme de la malchance et un pur accident qui aurait pu nous arriver à tous », a-t-il déclaré. Il a également présenté ses excuses à Justyna Kowalczyk-Tekieli si elle s’est sentie offensée.

Conclusion

Cet accident tragique a bouleversé la Pologne et la communauté du sport. La déclaration controversée de Krzysztof Wielicki a ajouté de la douleur à une famille déjà endeuillée. Cependant, ses excuses ont été bien accueillies et ont permis de calmer les tensions. Kacper Tekieli restera dans les mémoires comme un mari aimant, un père dévoué et un amateur passionné d’escalade qui a malheureusement perdu la vie en pratiquant sa passion.