Mort Cause de Décès : La mort de Lal d’Uttarakhand lors d’une patrouille au Sikkim entraîne une vague de deuil dans la montagne.

Nécrologie – Mort cause de décès.

De très tristes nouvelles arrivent d’Uttarakhand

Le martyr rouge d’Uttarakhand Pithoragarh a été tué lors d’une patrouille au Sikkim. Cette nouvelle a créé une vague de deuil dans l’État. Selon les médias, ITBP Jawan (38 ans) Sandeep Singh Bhandari, un résident de Gangolihat, a été tué lors d’une fusillade avec des insurgés dans la région de Zuluk.

Qui était Sandeep Singh Bhandari ?

Sandeep Singh Bhandari était un Jawan de l’ITBP. Il avait rejoint l’armée en 2003 et avait servi dans diverses parties du pays, y compris le Jammu-et-Cachemire, avant d’être affecté à la frontière indo-tibétaine. Il était marié et avait deux enfants.

Les détails de l’incident

Selon les rapports, Sandeep Singh Bhandari faisait partie d’une équipe de patrouille qui avait été déployée dans la région de Zuluk pour assurer la sécurité de la frontière indo-tibétaine. Ils ont été attaqués par des insurgés armés, probablement des militants du Front démocratique de libération du Tibet (FDLT).

La fusillade a duré plusieurs heures, au cours desquelles Sandeep Singh Bhandari a été grièvement blessé. Il a été immédiatement évacué vers l’hôpital militaire le plus proche, mais malheureusement, il est décédé des suites de ses blessures.

Réactions au martyr de Sandeep Singh Bhandari

La nouvelle du martyr de Sandeep Singh Bhandari a été accueillie avec une grande tristesse et un profond chagrin dans tout l’État. Les dirigeants politiques, les personnalités publiques et les habitants ont exprimé leur solidarité et leur soutien à la famille du martyr.

Le ministre en chef d’Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, a exprimé sa profonde tristesse et a déclaré que le sacrifice de Sandeep Singh Bhandari ne sera jamais oublié. Il a également promis que le gouvernement de l’État ferait tout son possible pour soutenir la famille du martyr.

Le président Ram Nath Kovind a également exprimé sa tristesse et a salué le courage et le sacrifice de Sandeep Singh Bhandari. Il a déclaré que le pays était fier de ses héros qui défendaient la frontière avec détermination et bravoure.

Conclusion

Le martyr de Sandeep Singh Bhandari est une perte immense pour sa famille, ses amis et l’ensemble du pays. C’est un rappel de la bravoure et du sacrifice de nos soldats qui risquent leur vie chaque jour pour protéger notre pays. Nous devons rester unis et soutenir nos forces armées dans leur mission de protéger notre souveraineté nationale.