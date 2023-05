Nécrologie – Mort cause de décès.

L’amour n’est pas aveugle, mais le mariage n’est peut-être qu’un mensonge. C’est la thèse proposée par la série Love Is Blind, qui a connu un grand succès sur Netflix. La première saison a suscité l’optimisme en proposant la connexion émotionnelle comme base d’une relation amoureuse saine. Cependant, la saison 2 a révélé que l’amour avait besoin de l’aide d’un thérapeute avant de s’engager dans un mariage. Cette saison a montré des relations chaotiques qui ont brisé la foi en l’institution du mariage.

Repenser le mariage comme but ultime pour valider l’amour

La saison 2 de Love Is Blind a montré que le mariage n’est pas la fin en soi pour valider l’amour. Les couples ont montré des signes de dysfonctionnement qui auraient dû les empêcher de se marier. Les acteurs ont montré que le mariage n’est pas la solution pour résoudre leurs problèmes personnels. Le mariage ne doit pas être vu comme un but ultime pour valider l’amour. Les couples doivent être honnêtes avec eux-mêmes et évaluer leur relation avant de s’engager dans un mariage.

Des couples dysfonctionnels

La saison 2 de Love Is Blind a montré des couples dysfonctionnels qui n’auraient jamais dû se marier. Les acteurs ont été choisis pour leur capacité à former des relations « invisibles ». Cependant, ces relations n’ont pas été suffisantes pour des unions matrimoniales durables. Les couples ont montré des signes de dysfonctionnement qui auraient dû les empêcher de se marier. Certains acteurs ont montré qu’ils étaient prêts à s’engager dans une relation pour de mauvaises raisons, comme la pression sociale ou la peur de la solitude. D’autres ont montré des signes de toxicité et de comportement abusif.

Le mariage n’est pas la solution à tous les problèmes

La saison 2 de Love Is Blind a montré que le mariage n’est pas la solution à tous les problèmes. Les couples ont montré des signes de dysfonctionnement qui auraient dû les empêcher de se marier. Le mariage ne doit pas être vu comme une solution à tous les problèmes. Les couples doivent être honnêtes avec eux-mêmes et évaluer leur relation avant de s’engager dans un mariage. Le mariage ne doit pas être vu comme un but ultime pour valider l’amour.

Repenser le mariage

La saison 2 de Love Is Blind a montré que le mariage doit être repensé. Les couples ont montré des signes de dysfonctionnement qui auraient dû les empêcher de se marier. Le mariage ne doit pas être vu comme un but ultime pour valider l’amour. Les couples doivent être honnêtes avec eux-mêmes et évaluer leur relation avant de s’engager dans un mariage. Les producteurs de l’émission doivent prendre en compte les nouvelles valeurs et priorités des jeunes concernant les partenariats romantiques.

Conclusion

La saison 2 de Love Is Blind a montré que l’amour n’est pas aveugle. Les couples ont montré des signes de dysfonctionnement qui auraient dû les empêcher de se marier. Le mariage ne doit pas être vu comme un but ultime pour valider l’amour. Les couples doivent être honnêtes avec eux-mêmes et évaluer leur relation avant de s’engager dans un mariage. Les producteurs de l’émission doivent prendre en compte les nouvelles valeurs et priorités des jeunes concernant les partenariats romantiques. L’amour est un travail en cours, et les couples doivent travailler ensemble pour devenir de meilleures personnes. Mais la croissance personnelle de personne ne doit pas devenir le traumatisme quotidien de quelqu’un d’autre.