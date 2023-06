Mort Cause de Décès : La mort de l’artiste plasticien sénégalais Ndoye Douts

Nécrologie – Mort cause de décès.

RFI – Décès de Ndoye Douts, figure majeure de l’art plastique sénégalais

Le monde de l’art plastique sénégalais est en deuil. Ndoye Douts, artiste de renom, est décédé le 9 juin à Dakar à l’âge de 50 ans. Considéré comme l’un des plus grands plasticiens du pays, il laisse derrière lui une œuvre riche et variée, ainsi qu’un souvenir impérissable auprès de ses pairs.

Un artiste prolifique et généreux

Ndoye Douts était connu pour son style unique, mélange de naïveté enfantine et de gravité. Ses toiles colorées, ses sculptures en métal et ses installations ont été exposées dans de nombreux musées et galeries à travers le monde. Il a également participé à de nombreux événements artistiques, notamment la Biennale de Dakar, où il était une figure incontournable.

Mais Ndoye Douts était bien plus qu’un artiste talentueux. Il était également un homme généreux, qui n’hésitait pas à partager son savoir-faire avec la jeune génération. Il a ainsi fondé l’atelier Kër Thiossane à Dakar, qui a permis à de nombreux jeunes artistes de se former et de développer leur talent. Ndoye Douts était également impliqué dans de nombreuses associations caritatives, notamment en faveur des enfants défavorisés.

Un héritage artistique important

La communauté artistique sénégalaise pleure aujourd’hui la disparition de Ndoye Douts. Sa mort laisse un vide immense, tant sur le plan artistique que sur le plan humain. Mais son héritage artistique est immense, et continuera d’inspirer les générations futures.

De nombreux hommages ont été rendus à l’artiste depuis l’annonce de sa disparition. Les autorités sénégalaises ont salué sa contribution à la culture du pays, tandis que des artistes du monde entier ont exprimé leur tristesse et leur admiration pour son œuvre. La Biennale de Dakar a également annoncé qu’elle rendrait hommage à Ndoye Douts lors de sa prochaine édition en 2022.

Conclusion

Ndoye Douts était bien plus qu’un artiste talentueux. C’était un homme généreux, engagé et passionné, qui a consacré sa vie à l’art et à la transmission de son savoir-faire. Sa disparition est une perte immense pour le monde de l’art, mais son héritage artistique restera à jamais gravé dans les mémoires. Ndoye Douts était un artiste majeur du Sénégal, et sa contribution à la culture du pays restera dans les annales.