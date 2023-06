Mort Cause de Décès : La mort de l’écrivain américain Cormac McCarthy à l’âge de 89 ans.

Le grand écrivain américain Cormac McCarthy, qui connut le succès sur le tard grâce à ses romans emblématiques tels que “De si jolis chevaux” ou “La route”, est mort mardi à l’âge de 89 ans de causes naturelles, a annoncé son éditeur.

Un écrivain de renom

Une perte d’envergure pour le monde de la littérature. Chroniqueur de l’Amérique des Appalaches et du «Far West» sombre et cruel, Cormac McCarthy, dont des romans ont été adaptés par Hollywood (“No Country for old men”) et qui remporta un prestigieux prix Pulitzer, est décédé chez lui à Santa Fe, dans l’Etat du Nouveau Mexique, a annoncé l’éditeur Alfred A. Knopf.

Une carrière tardive

Cormac McCarthy a connu la reconnaissance tardivement. Né en 1933 à Providence, dans l’Etat de Rhode Island, il a grandi en tant que fils d’avocat dans le Tennessee. Il a commencé sa carrière d’écrivain dans les années 60, mais ce n’est qu’à partir des années 80 qu’il a commencé à être reconnu pour ses écrits. En 1985, il publie “Blood Meridian”, un roman qui deviendra plus tard l’un de ses plus célèbres. Suivront “De si jolis chevaux”, “La route” ou encore “No Country for old men”.

Un style unique

Cormac McCarthy était connu pour son style unique, qui mélangeait la poésie et la violence. Ses romans étaient souvent sombres, violents et décrivaient une Amérique rurale et sauvage. Il était également connu pour sa prose minimaliste, qui faisait la part belle aux dialogues et aux descriptions de la nature.

Une influence majeure

Cormac McCarthy a eu une influence majeure sur la littérature américaine contemporaine. Il était considéré comme l’un des plus grands écrivains de son temps, et son style a inspiré de nombreux auteurs. Il était également admiré pour sa capacité à décrire l’Amérique rurale et sauvage avec une grande précision et une profondeur émotionnelle.

Un héritage littéraire important

La mort de Cormac McCarthy est une perte immense pour le monde de la littérature. Son héritage littéraire est immense, et ses romans continueront d’inspirer les lecteurs et les écrivains du monde entier. Sa prose unique et son style inimitable resteront à jamais gravés dans l’histoire de la littérature américaine.

