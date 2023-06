Les fans du groupe l’État-providence ont été choqués par un message d’adieu annonçant la mort de Matteo Romagnoli, le sixième membre hors scène. En plus d’être musicien, Matteo était auteur, manager et producteur. Il avait produit plus de quarante artistes, dont Magellan, Punkreas et Les Camillas, et avait également réalisé les premiers disques de l’État-providence.

Il avait 43 ans et luttait contre une maladie. Ses anciens coéquipiers ont adressé un message émouvant à Matteo, Johnny, Mareo, J, Quincy, Romagolo et Gennaro, ainsi qu’à tous les autres membres du groupe qui les ont accompagnés au cours des années.

Un adieu émouvant

Dans leur message d’adieu, les membres de l’État-providence ont déclaré que sans Matteo, ils n’étaient que cinq connards, et que la vie était bien meilleure à six. Ils ont également évoqué leur amour pour Matteo et ont déclaré qu’ils allaient essayer de construire quelque chose d’INPUBLIABLE à partir des morceaux de leur groupe.

Les membres de l’État-providence ont également rappelé que Matteo aimait laisser entrer tout le monde dans sa créature, et qu’à l’intérieur de la Garrincha, il était possible de trouver de l’amour pour les défauts et la perfection. Ils ont conclu en disant que même si le groupe était en morceaux, ils allaient continuer à faire de la musique en hommage à leur ami disparu.