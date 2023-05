Mort Cause de Décès : La mort de Micky Geller, skieur nautique de l’Université de Louisiane-Lafayette, à l’âge de 18 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un skieur nautique canadien de premier plan, étudiant à l’Université de Louisiane-Lafayette, est décédé subitement le 6 mai dernier. Micky Geller, âgé de seulement 18 ans, étudiait la kinésiologie et le marketing tout en bénéficiant d’une bourse de ski nautique avec les champions nationaux, les Ragin Cajuns. Bien que la cause de son décès n’ait pas été révélée, Ski nautique Canada a confirmé qu’il était décédé subitement. Sa disparition a été un choc pour ses coéquipiers et ses amis, qui ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux.

Micky Geller était originaire de Carp, en Ontario, et avait commencé le ski nautique à l’âge de 4 ans. Il était devenu membre de l’équipe nationale junior de ski nautique du Canada, participant à des compétitions internationales telles que les championnats du monde de l’IWWF, le tournoi junior de ski nautique des maîtres américains et les championnats panaméricains en 2022. Il est devenu le skieur nautique junior classé sixième au monde pour le saut U21, spécialisé dans les épreuves de slalom, trick & jump.

Micky Geller avait rejoint l’équipe de ski nautique des Ragin Cajuns en tant que première année et avait été très apprécié de ses coéquipiers et entraîneurs. Son amour pour le ski nautique était évident dans tout ce qu’il faisait, de ses entraînements et compétitions à ses interactions avec ses coéquipiers et entraîneurs. Ses coéquipiers ont exprimé leur chagrin sur les réseaux sociaux, exprimant leur amour et leur soutien pour Micky et sa famille.

L’Université de Louisiane-Lafayette a annoncé que le drapeau de l’université serait abaissé en berne en mémoire de Micky Geller, le 18 mai. Ses amis et sa famille sont dans les pensées, les cœurs et les prières de nombreux étudiants et membres du corps professoral de l’université.

Micky Geller représentait le Canada à de nombreux événements, dont les Championnats du monde de l’IWWF. Sa famille a rendu hommage à sa vie courte mais bien remplie, affirmant que “Micky a vécu plus en 18 ans que beaucoup ne le feront jamais”. Il laisse dans le deuil ses parents, Bobbiann et Mitch, ainsi que sa sœur, Chloé.

L’Université de Louisiane-Lafayette participe à la National Collegiate Water Ski Association, où elle est neuf fois championne de ski nautique. Micky Geller avait rejoint cette équipe avec fierté et ambition. Sa disparition laisse un vide dans le monde du ski nautique et dans la communauté de l’UL Lafayette. Ses amis, sa famille et ses coéquipiers se souviendront de lui comme d’un athlète déterminé, d’un étudiant brillant et d’un ami aimable.