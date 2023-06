Mort Cause de Décès : La mort de Mme Jacky Oh!, de Wild ‘N Out’, à l’âge de 32 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Jacky Oh de Wild ‘N Out est mort

Wild ‘N Out a acquis une reconnaissance publique en 2014 lorsqu’elle a rejoint pour la première fois l’émission MTV et VH1 pour sa sixième saison. La beauté délirante est restée une partie du spectacle comique pendant les cinq saisons suivantes avant de partir. Quelques années après avoir quitté le rap game show, des rapports ont révélé que Jacky Oh est morte. Bien que la cause du décès soit inconnue, il a été confirmé que la mère de trois enfants est décédée à Miami. Elle avait 32 ans.

Le public, les amis et la famille de Wild ‘N Out’s Jackie Oh sont en deuil alors que la star des médias sociaux est décédée tragiquement. Le 1er juin 2023, un porte-parole de BET Media Group a pris à Wild ‘N Out et les pages Instagram de VH1 avec une déclaration commune, confirmant la triste nouvelle. La publication conjointe présentait une superbe photo de Jacky Oh! aux côtés d’une légende émotionnelle.

« Nous sommes profondément attristés par le décès de Jacklyn Smith, connue dans le monde sous le nom de Jackie Oh, une talentueuse Wild ‘N Out membre de la famille, dont l’impact sera à jamais précieux et manqué », la déclaration a commencé.

Ensuite, l’article décrit Jacky Oh! en tant qu’ami bien-aimé et collègue bien-aimé du Wild ‘N Out jeté tout au long de cinq saisons. Cependant, sa qualité la plus remarquable était d’être une mère formidable avec trois beaux enfants. Dans la dernière partie de la déclaration, le BET Media Group a présenté ses condoléances à la famille du défunt, son mari, B Simone, Nick Cannon et tous ceux qui aimaient et prenaient soin du modèle.

Pendant ce temps, la cause de la mort de l’artiste n’a pas encore été confirmée. Cependant, Jacky Oh! a révélé qu’elle était à Miami pour une opération de « relooking de maman » dans un message supprimé par la suite sur les réseaux sociaux. Le partenaire de la star, DC Young Fly, serait à Atlanta en train de tourner de nouveaux Wild ‘N Out épisodes où il a appris que Jacky Oh était mort. Le YouTuber est toujours sous le choc et n’a pas encore commenté le décès tragique de son partenaire.

L’histoire d’amour de Jacky Oh et DC Young Fly

Wild ‘N Out Jacky Oh et DC Young Fly ont eu une romance assez belle. Ils se sont croisés pour la première fois dans le hall d’un hôtel en 2015, la même année où le joueur de 31 ans a rejoint le sketch humoristique. Pour Jacky Oh, ce n’était pas le coup de foudre. Elle dit DJ Smallz Eyes dans une interview de 2017 qu’elle vient de vibrer avec lui. Cependant, la relation platonique s’est rapidement transformée en une belle romance. Bien que les tourtereaux ne se soient jamais mariés, ils ont partagé trois enfants – Nova, Nala et le prince Nehemiah. Même si Jacky Oh est morte, son héritage continuera de vivre. Que son âme repose en paix.