Mort Cause de Décès : La mort de Philippe Pozzo di Borgo, qui a inspiré le film “Intouchables”.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Philippe Pozzo di Borgo est décédé à l’âge de 72 ans

Le monde entier est en deuil après avoir appris la triste nouvelle du décès de Philippe Pozzo di Borgo, à l’âge de 72 ans, le vendredi 2 juin 2023. Cet homme, qui était tétraplégique depuis 1993, était devenu célèbre grâce à l’histoire inspirante qu’il avait partagée avec le monde entier, une histoire qui avait inspiré le film Intouchables sorti en salles en 2011.

L’homme derrière l’histoire

Philippe Pozzo di Borgo était un aristocrate français, propriétaire d’un vignoble en Algérie, avant que la guerre civile ne le force à quitter le pays. Il a ensuite travaillé dans le secteur de la finance à New York, où il a rencontré sa future femme, Béatrice. Ensemble, ils ont vécu une vie de luxe et de voyages, jusqu’à ce que Philippe soit victime d’un accident de parapente en 1993, qui l’a laissé tétraplégique.

Cette tragédie a changé sa vie de manière irrévocable, mais Philippe a refusé de se laisser abattre. Avec l’aide de Béatrice, il a appris à vivre avec son handicap et a même créé une association pour aider les autres personnes tétraplégiques, appelée Le second souffle.

L’histoire qui a inspiré le film Intouchables

L’histoire de Philippe Pozzo di Borgo a inspiré les réalisateurs français Éric Toledano et Olivier Nakache, qui ont décidé de faire un film basé sur sa vie. Intouchables est sorti en salles en 2011, avec François Cluzet dans le rôle de Philippe et Omar Sy dans le rôle de son aide-soignant, Driss.

Le film a rencontré un immense succès dans le monde entier, remportant de nombreux prix et devenant l’un des films français les plus populaires de tous les temps. Il a également inspiré de nombreuses personnes à travers le monde, leur montrant qu’il est possible de surmonter les obstacles les plus difficiles de la vie.

Un hommage de la part des réalisateurs d’Intouchables

C’est Éric Toledano et Olivier Nakache, les réalisateurs d’Intouchables, qui ont annoncé la triste nouvelle du décès de Philippe Pozzo di Borgo. Ils ont publié un communiqué dans lequel ils ont rendu hommage à l’homme qui avait inspiré leur film :

« Nous sommes profondément attristés d’apprendre la disparition de Philippe Pozzo di Borgo, l’homme qui était à l’origine de l’histoire d’Intouchables. Philippe était un être humain extraordinaire, courageux et inspirant, qui a touché la vie de nombreuses personnes à travers le monde. Nous sommes honorés d’avoir eu la chance de raconter son histoire, et nous savons que son héritage continuera de vivre à travers les générations à venir. »

Le décès de Philippe Pozzo di Borgo est une perte immense pour le monde entier. Son histoire inspirante a touché des millions de personnes à travers le monde, montrant que même dans les moments les plus sombres de la vie, il est possible de trouver de la joie et de l’espoir. Il restera à jamais dans nos cœurs et dans notre mémoire, comme un exemple de courage et de détermination face à l’adversité.