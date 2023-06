Nécrologie – Mort cause de décès.

Pierrot est mort…

L’attente de la reconnaissance

Il faut mourir pour se faire reconnaître les mérites que l’on a eus dans la vie. La mort purifie de la culpabilité, des faiblesses humaines… il faut attendre la mort pour mériter la compassion de ceux qui ne vous ont pas pardonné, de votre vivant, d’avoir été frêle, malade, invalide…

Pierrot, le mime

Pierrot est mort. Le mime, connu pour sa poésie et sa finesse, a quitté notre monde. Il a laissé derrière lui une carrière impressionnante, mais aussi beaucoup de tristesse et de silence. Car, malgré son talent, Pierrot n’a jamais vraiment été reconnu à sa juste valeur. Il a dû lutter pour se faire une place dans le monde du spectacle, et même quand il y était parvenu, il a été souvent snobé par les grands de ce monde.

L’absence de reconnaissance

Pierrot a connu les affres de la maladie, de la souffrance physique, mais aussi de l’indifférence. Il a été oublié, méprisé, ignoré. Il a vu ses pairs recevoir des honneurs qu’il n’a jamais eu, et il a dû se contenter de miettes. Il a souffert de l’absence de reconnaissance, de la solitude, de la tristesse.

La mort, libération ou injustice ?

Aujourd’hui, Pierrot est mort. Et avec lui s’en va une part de la poésie, de la beauté, de l’humanité. Mais peut-être aussi une part de l’injustice. Car avec la mort, souvent, vient la reconnaissance. Les hommages pleuvent, les regrets s’expriment, les souvenirs se font plus doux. Mais est-ce une consolation pour celui qui a souffert de l’absence de reconnaissance de son vivant ? Est-ce une réparation pour celui qui a dû lutter contre vents et marées pour se faire entendre ?

Conclusion

La mort de Pierrot nous rappelle que la reconnaissance est un bien précieux, mais qu’elle est souvent accordée avec parcimonie, voire pas du tout. Elle nous rappelle aussi que la mort n’est pas toujours une libération, mais parfois une injustice supplémentaire. Il est temps de se rappeler que chacun mérite d’être reconnu à sa juste valeur, de son vivant, et non pas seulement après sa mort.