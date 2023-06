Mort Cause de Décès : La mort de Robert Hanssen, célèbre agent double du FBI.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Robert Hanssen, l’espion double du FBI, est décédé en prison

Robert Hanssen, l’agent double notoire du FBI qui a secrètement fourni à la Russie certains des secrets les plus profonds de l’Amérique dans les années 1980 et 1990, est décédé lundi dans une prison de haute sécurité, ont déclaré des responsables de la prison.

Un espion au cœur du contre-espionnage du FBI

S’offrant au renseignement militaire soviétique en 1985, Hanssen a échangé des secrets gouvernementaux et l’identité des taupes américaines dans les gouvernements soviétique et russe en échange de diamants et de centaines de milliers de dollars.

Parce qu’il faisait partie du département crucial de contre-espionnage du FBI à New York, chargé de traquer les espions étrangers, il a pu brouiller les pistes en enquêtant ostensiblement sur les agents de Moscou aux États-Unis.

Il a finalement été pris au dépourvu pour avoir échangé des messages avec ses gestionnaires russes dans la banlieue de Virginie, juste à l’extérieur de Washington, le 18 février 2001.

Le plus grand espion de l’histoire du FBI

Un an plus tard, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Hanssen, 79 ans, a été retrouvé inconscient tôt lundi dans la prison américaine ultra-haute sécurité de Florence, dans le Colorado, et a ensuite été déclaré mort, selon un communiqué de la prison.

Le FBI l’a appelé “l’espion le plus dangereux de l’histoire du bureau”.

Une taupe dommageable

Hanssen a rejoint le FBI en 1976 après avoir d’abord servi comme policier à Chicago. Neuf ans plus tard, il a pris un poste de contre-espionnage au bureau de New York, où les agents ont passé énormément de temps à suivre et à essayer de recruter des responsables soviétiques aux Nations Unies.

Au lieu de cela, en peu de temps, il a offert ses services à l’autre partie sous le nom de “Ramon Garcia” et même ses maîtres ne connaissaient pas sa véritable identité.

Au moment où il a été arrêté, il était considéré comme la taupe la plus dommageable à avoir jamais transmis des secrets américains à un gouvernement étranger, avec des milliers de documents américains classifiés remis aux Soviétiques, puis aux Russes.

Ceux-ci comprenaient des plans de guerre nucléaire américains, des logiciels de suivi des enquêtes d’espionnage et l’identité de sources américaines à Moscou, dont Dmitri Polyakov ou “Tophat”, un général soviétique qui a transmis les secrets de son pays aux États-Unis entre les années 1960 et 1980.

Conclusion

Le décès de Robert Hanssen marque la fin d’une page sombre de l’histoire de l’espionnage américain. Sa trahison a causé des dommages irréparables à la sécurité nationale des États-Unis et a mis en lumière les failles du système de sécurité du FBI. Il restera à jamais connu comme l’un des espions les plus dangereux de l’histoire du FBI.