Nécrologie – Mort cause de décès.

Silvio Berlusconi, l’homme d’affaires et politicien italien, est décédé le 12 juin 2023 à l’âge de 86 ans. Il a été un personnage emblématique de la vie politique italienne pendant plus de trente ans, et sa mort a suscité un grand émoi dans le pays. Berlusconi était connu pour son style moqueur et ironique, son libéralisme et son amitié avec Vladimir Poutine. Il se considérait comme invincible et pourfendeur de la gauche italienne. Il était également un entrepreneur d’envergure, fondateur de Mediaset et dirigeant de Forza Italia.

Berlusconi a laissé une empreinte indélébile sur l’histoire italienne. Il a été l’inventeur de la télévision commerciale en Italie, le bâtisseur de villes comme Milan 2, et un brillant entrepreneur sportif, avec son AC Milan qui a remporté de nombreux trophées. Il a également été un éditeur et un financier de premier plan. Mais c’est surtout sa carrière politique qui l’a rendu célèbre.

En 1993, Berlusconi fonde le parti Forza Italia et, quelques mois plus tard, il remporte les élections en coalition avec la Ligue de Bossi dans le Nord et le Mouvement Social Italien dans le reste de l’Italie. Cette victoire a été considérée comme un miracle, car elle a brisé l’hégémonie politique de la gauche. Berlusconi a occupé le poste de Premier ministre à plusieurs reprises, devenant ainsi l’un des hommes d’État les plus importants de l’histoire italienne.

Bien que Berlusconi ait été admiré pour son effort pour populariser l’entreprise en Italie, il a également été critiqué pour son atlantisme hurlant, son amour servile pour les États-Unis, son libéralisme grossier, son exhibitionnisme de richesse, et sa vie privée ostentatoire. Sa télévision a également été critiquée pour sa colonisation culturelle consumériste et ses modèles comportementaux destructeurs.

Berlusconi a été haï par de nombreux Italiens, en particulier par la gauche, pour qui il était considéré comme un vulgaire criminel et un scélérat à succès qui n’était entré en politique que pour s’occuper de ses affaires. Cependant, pour d’autres, Berlusconi était un sauveur politique, qui a permis la renaissance de cultures politiques réformistes, nationales, libérales, autonomistes et conservatrices.

Berlusconi a également été victime de la fureur judiciaire. Peu de politiciens ont subi autant de poursuites que lui. Il a été inculpé pour fraude fiscale et a été condamné à plusieurs reprises. Il a également été évincé du pouvoir en 2011 lors d’un coup d’État international mené par Mario Monti, l’officiel des pouvoirs financiers.

La mort de Silvio Berlusconi a suscité un grand émoi en Italie. Il était une figure historique de la vie politique italienne et une personnalité complexe. Bien qu’il ait été aimé et haï, il restera dans l’histoire comme l’un des hommes d’État les plus importants de l’Italie moderne.