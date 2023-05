Mort Cause de Décès : La mort d’Erik Oleson – La perte d’une célébrité

Nécrologie – Mort cause de décès.

Erik Oleson Est Mort – Dans la saison trois, Daredevil est revenu sur Netflix après une absence de plus de deux ans pour retrouver le trio central plus divisé que jamais. Matt Murdock, un justicier masqué joué par Charlie Cox, est porté disparu et se cache probablement et panse ses blessures. Son cabinet d’avocats avec ses meilleurs amis, Karen Page de Deborah Ann Woll et Foggy Nelson d’Elden Henson, est fermé depuis longtemps.

Le retour du baron de la drogue Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), dont l’influence et le pouvoir sur New York n’ont augmenté qu’en prison, oblige les trois à se réunir et à reprendre leurs anciennes habitudes criminelles.

La saison trois, sous la direction du nouveau showrunner Erik Oleson, renonce aux croisements avec les autres émissions Marvel de Netflix au profit d’une plongée plus profonde dans la psyché de tous les personnages centraux de la série, aboutissant à une finale dans laquelle Matt se rapproche plus que jamais du franchissement d’une ligne morale dans le meurtre.

L’influence du climat politique sur la saison

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Oleson a discuté de l’influence du climat politique sur les thèmes de cette saison, comment il n’a pas pu se résoudre à tuer Fisk dans la finale et a trouvé un ton entre Daredevil et The Sopranos.

Les composants de la saison ont d’abord été discutés avec [Marvel Television head] Jeph Loeb, qui avait quelques idées (le retour de Wilson Fisk étant majeur), mais qui m’a finalement donné le contrôle créatif. Je voulais aborder la troisième saison de Daredevil comme si c’était ma série de bandes dessinées, comme l’ont fait Frank Miller ou [Brian Michael] Bendis.

Mon objectif, en termes de ton, était de créer un spectacle dont le ton se situait quelque part entre celui de la première saison de Daredevil et celui de The Sopranos : quelque chose qui était à la fois émotionnellement honnête, axé sur les personnages et ancré, mais qui avait aussi beaucoup de rebondissements. et tourne.

Les écrivains et moi sommes tombés d’accord sur le fait que nos peurs nous liaient, alors j’ai écrit cela sur le mur de la salle des écrivains. Les tyrans et les méchants du monde réel peuvent exploiter nos peurs à leur avantage, nous manipulant pour faire le mal et faire ressortir le pire en nous à mesure qu’ils accèdent au pouvoir. La peur façonne la façon dont les gens agissent et votent dans le monde.

D’un autre côté, je souhaitais recommander le remède, qui est la force d’une presse libre, le pouvoir de la loi et la force de l’action collective. Même si l’antagoniste essaie de diaboliser et de retourner les médias contre Karen, elle use toujours de son influence.

Foggy maintient sa foi dans la loi et la défend comme la seule chose qui nous empêche de tomber dans un abîme de désespoir. Et Matt, alors qu’il se détourne de ses amis puis revient vers eux, représente l’effort de groupe qui peut vaincre un méchant qui cherche à nous opposer les uns aux autres.

Les personnages de la saison

Il y avait certains aspects de la vie moderne que je voulais explorer dans la série, y compris la prévalence de la négativité dans le monde et la montée d’un tyran narcissique qui joue sans vergogne sur les émotions les plus basses des gens comme la peur et la haine pour gagner du pouvoir. Que nous n’ayons rien appris du passé sur des gens comme ça m’a beaucoup dérangé.

Je suis donc venu avec un petit programme pour amener les gens à réfléchir longuement et sérieusement à savoir s’ils agissent ou non par peur lorsqu’ils votent aujourd’hui ou traitent certains groupes de personnes aujourd’hui, et s’ils le sont, alors ils devraient réaliser que leurs peurs les asservissent et se demandent d’où viennent ces peurs.

Y a-t-il des raisons d’être optimiste, le cas échéant Je voulais que le produit phare de Marvel soit une plate-forme de messages positifs qui inciteraient les lecteurs à donner plus de poids à eux-mêmes et moins aux démons perchés sur leurs épaules.

Mon objectif était de faire de Wilson Fisk un méchant aussi complexe et rusé que Vladimir Poutine en lui faisant utiliser des techniques à la Poutine pour manipuler le système et assurer sa position au sommet.

Une grande partie de ce qui se passe dans la troisième saison s’est réellement produite. Le recrutement en profondeur est ce que Fisk fait à Ray Nadeem [Jay Ali], déstabilisant sa vie pour qu’il soit facile à recruter. Fisk utilise la manipulation psychologique pour déstabiliser la personnalité déjà fragile de Poyndexter (Wilson Bethel).

Je voulais donner à ce personnage un début humain tout en lui donnant le potentiel de devenir un méchant emblématique de Daredevil. Comment quelqu’un avec ces traits devient-il un méchant.

Un Dex potentiel aurait été un citoyen respectueux des lois et un tireur d’élite expert de l’équipe SWAT du FBI, sauvant d’innombrables vies. Malheureusement, beaucoup de bonnes personnes dans la société d’aujourd’hui, comme Dex, sont attirées dans l’ombre par ceux qui font appel à leurs pires instincts et à l’influence corrosive de personnes comme F