Mort Cause de Décès : La mort d’Internet Explorer : explications sur son hantise persistante.

Internet Explorer résiste malgré son retrait par Microsoft

La résistance d’Internet Explorer

Bien qu’il ne soit plus supporté par Microsoft, Internet Explorer continue de résister grâce à une demande de ses clients, notamment des entreprises. Cette situation n’est pas surprenante car Internet Explorer a été l’un des navigateurs les plus populaires dans les années 2000 et beaucoup d’entreprises ont développé des applications spécifiques qui ne fonctionnent que sur Internet Explorer.

Le retrait de Microsoft

En 2015, Microsoft a annoncé que la fin de vie d’Internet Explorer arriverait en 2021. Depuis, la société a encouragé les utilisateurs à passer à Microsoft Edge, le nouveau navigateur de la société. Cependant, malgré ces efforts, Internet Explorer continue d’être utilisé, principalement dans les entreprises.

La demande des entreprises

Les entreprises ont des raisons spécifiques de continuer à utiliser Internet Explorer. Comme mentionné précédemment, de nombreuses applications ont été développées pour fonctionner uniquement sur ce navigateur. Les entreprises ne veulent pas investir dans le développement de nouvelles applications ou de mises à jour coûteuses pour rendre leurs applications compatibles avec un autre navigateur. De plus, de nombreuses entreprises ont des politiques strictes de sécurité informatique qui empêchent l’installation de nouveaux logiciels, y compris les navigateurs web, sans l’approbation préalable de la direction informatique.

Les risques de sécurité

Malheureusement, l’utilisation continue d’Internet Explorer présente des risques de sécurité. Microsoft ne publie plus de mises à jour de sécurité pour le navigateur, ce qui signifie que les failles de sécurité ne sont pas corrigées. Les pirates informatiques peuvent exploiter ces failles pour accéder aux systèmes informatiques des entreprises.

Les alternatives

Les entreprises qui continuent d’utiliser Internet Explorer doivent envisager de passer à une alternative plus sûre et moderne. Microsoft recommande son nouveau navigateur Edge, qui est plus rapide, plus sécurisé et plus compatible avec les normes web modernes. Les autres options incluent Google Chrome, Mozilla Firefox et Apple Safari.

Conclusion

Malgré son retrait par Microsoft, Internet Explorer continue de résister dans les entreprises. Cependant, cette utilisation continue présente des risques de sécurité et les entreprises doivent envisager de passer à une alternative plus sûre et moderne. Les navigateurs modernes offrent des fonctionnalités plus avancées, une sécurité renforcée et une compatibilité avec les normes web modernes. Les entreprises doivent investir dans la mise à jour de leurs applications pour garantir la sécurité de leurs systèmes informatiques et la continuité de leurs activités.