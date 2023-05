Mort Cause de Décès : La mort en prison de Sylvain Duquette.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un auteur de triple meurtre décède en prison : fin de l’affaire Sylvain Duquette

Un crime sordide dans l’histoire de la Mauricie

Il y a un peu plus d’une heure, nous avons appris le décès de Sylvain Duquette, auteur d’un triple meurtre en avril 2017 à Saint-Mathieu-du-Parc et à Saint-Gérard-des-Laurentides. Cet événement marque possiblement la fin d’une des affaires criminelles les plus sordides de l’histoire de la Mauricie.

L’affaire Sylvain Duquette

En avril 2017, Sylvain Duquette a commis un triple meurtre qui a bouleversé la région de la Mauricie. Il a assassiné trois personnes, dont sa mère, son frère et le conjoint de sa mère, avant de prendre la fuite. Il a été arrêté quelques jours plus tard alors qu’il se cachait dans une forêt près de Saint-Gérard-des-Laurentides.

Après son arrestation, Sylvain Duquette a été accusé de trois chefs de meurtre au premier degré. Il a plaidé coupable à ces accusations en novembre 2019 et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

La mort de Sylvain Duquette en prison

Sylvain Duquette était incarcéré à la prison de Donnacona depuis sa condamnation en novembre 2019. Selon les informations disponibles, il est décédé dans sa cellule ce matin.

La cause exacte de sa mort n’est pas encore connue, mais une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances du décès. Selon les premières informations, il n’y aurait pas de signe de violence sur le corps de Sylvain Duquette.

Conclusion

La mort de Sylvain Duquette marque possiblement la fin d’une des affaires criminelles les plus sordides de l’histoire de la Mauricie. Bien que cette nouvelle ne puisse pas ramener les victimes à la vie ni effacer les traumatismes subis par leur famille et leurs proches, elle apporte une certaine forme de clôture à cette tragédie.

Nous espérons que la lumière sera faite sur les circonstances de la mort de Sylvain Duquette et que la justice sera rendue pour toutes les personnes touchées par cette affaire.