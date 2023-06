Mort Cause de Décès : La mort subite de Carl Eiswerth dans un accident de voiture à l’âge de 35 ans plonge des milliers de fans de TikTok dans le deuil

L’accident

Carl Eiswerth, la personnalité de TIKTOK, est décédée dans un accident de voiture à l’âge de 35 ans.

Eiswerth voyageait avec un ami dans le centre de la Pennsylvanie mardi lorsque sa voiture a été heurtée à une intersection, a déclaré la police à la station de radio locale WKOK. Eiswerth est décédé sur les lieux d’un traumatisme contondant, a déclaré le médecin légiste adjoint du comté de Snyder, Lance Kramer, à WKOK.

La police a déclaré aux journalistes de WKOK que l’accident s’était produit le long de la route 11 à l’intersection de County Line Road. Selon la police, la route a été fermée pendant plusieurs heures après l’accident.

La réaction de la famille

La mère d’Eiswerth, Janet, a confirmé le décès à TMZ. Elle a dit qu’il était sur le siège passager de la voiture avec un bon ami lorsqu’ils ont été heurtés à l’intersection. Pour le moment, Janet a déclaré aux journalistes de TMZ que la famille ne savait pas ce qui arriverait au compte d’Eiswerth. Elle a déclaré que la famille prévoyait deux services commémoratifs pour son fils, qui pourraient être diffusés en direct afin que ses fans en ligne puissent y assister.

Sa popularité sur TIKTOK

Eiswerth avait attiré près d’un demi-million de personnes sur TikTok (@team_carl_forever) en partageant les détails de sa vie quotidienne. Il avait partagé des dizaines de vidéos de lui-même dansant et s’amusant, accumulant des dizaines de milliers de likes et de commentaires.

Les réactions des fans

Certains fans ont déjà commencé à laisser des messages exprimant leurs condoléances pour la perte de sa famille.

“Vos paroles positives et votre visage ici vont vraiment me manquer. Repose en paix Carl”, a posté un abonné mercredi. “Sans vous, ce monde sera un peu moins brillant”, a-t-elle écrit. “Tu vas tellement me manquer ma chérie !!! Ça me brise le coeur d’apprendre la nouvelle ce matin ! Je sais que tu es là-haut en train de serrer si fort ton père !”, a partagé une autre.

Conclusion

La police d’État n’a pas encore publié d’autres détails sur l’accident. La mort de Carl Eiswerth a laissé ses fans en deuil, qui ont exprimé leur tristesse en ligne. Sa famille prévoit de tenir deux services commémoratifs pour lui.