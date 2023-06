Mort Cause de Décès : “La présentation de Starfield déclenche une guerre entre les joueurs, certains annoncent la mort de Star Citizen”

Nécrologie – Mort cause de décès.

La guerre est désormais déclarée entre les fans de Starfield et ceux de Star Citizen ! Si le titre de Bethesda s’est davantage montré à travers le Xbox Showcase du 11 juin dernier avec un numéro spécial Starfield, peu après cette conférence, les esprits de certains joueurs se sont échauffés à travers les réseaux sociaux.

Une conférence Starfield très séduisante

Le 11 juin dernier a en effet été l’occasion pour des millions de joueurs de découvrir Starfield dans les moindres détails. Durant son showcase spécial, nous avons pu apprendre plusieurs points importants du titre de Bethesda comme par exemple la possibilité de voyager à travers pas moins de 1 000 planètes, un bestiaire varié, de la personnalisation poussée à fond avec la possibilité de faire son vaisseau dans les moindres détails, un peu comme un énorme LEGO, ainsi que plusieurs activités disponibles.

Suite à cette présentation assez épique, nous pouvions lire dans le tchat de la conférence que plusieurs joueurs étaient très enthousiasmés, déclarant alors par la même occasion que “Star Citizen est maintenant mort”. En effet, il n’aura pas fallu beaucoup de temps pour que les deux titres soient mis au coude à coude, et si nous sommes toujours dans l’attente d’une sortie officielle pour Star Citizen, les joueurs désespèrent tandis que d’autres ne voient maintenant plus que par Starfield. Ainsi, à travers les réseaux sociaux et plus particulièrement Reddit, nous avons pu lire certaines impressions de joueurs.

Par exemple, un utilisateur Reddit a déclaré que la conception de son propre vaisseau avec toutes les possibilités et surtout une liberté de A à Z l’ont totalement convaincu, taclant alors Star Citizen en disant que c’est bien mieux que ce dernier, alors qu’il y joue depuis 2016. Nous avons également un autre joueur qui n’a pas hésité à dire que pour lui, l’achat de Starfield se fera Day One (comme beaucoup de joueurs) alors qu’un autre utilisateur a déclaré quant à lui que Starfield semble offrir ce que les joueurs de Star Citizen voulaient, mais des décennies plus tôt.

Les développeurs de Star Citizen attendus au tournant ?

Avec ce showcase Starfield qui nous en a mis plein les yeux il faut l’avouer, les joueurs de Star Citizen espèrent maintenant que cela donne un petit coup de fouet aux développeurs du titre de Chris Roberts. En effet, avec l’engouement que Starfield a su générer lors de sa conférence, plusieurs joueurs prient pour que cela donne un coup de boost au développement du jeu, avec, à la clé, une sortie définitive dans quelques mois…?

Par ailleurs, si certains sont “Team Starfield”, d’autres sont au contraire du côté de Star Citizen et taclent également de leur côté le jeu de Bethesda, pointant alors du doigt plusieurs points “négatifs” selon eux. Par exemple, la personnalisation du personnage du joueur qui semble basique, ou bien encore le fait que ce soit surtout un jeu solo et non mutlijoueur comme le propose Star Citizen. Quoi qu’il en soit, tous les jeux ne peuvent pas plaire à tout le monde malheureusement, mais espérons que les joueurs de Starfield et les joueurs de Star Citizen n’aillent pas trop loin dans cette “guerre”.