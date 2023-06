Mort Cause de Décès : “La société de l’employeur condamnée à une peine de prison ferme”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Originaire de Dole dans le Jura, Alban Millot est décédé tragiquement d’un accident du travail le 10 mars 2021. Son employeur a été condamné le 6 juin 2023 à 36 mois de prison, dont 18 avec sursis par le tribunal correctionnel de Rennes (Ile-et-Vilaine).

La mère d’Alban, Véronique Millot, témoigne d’un soulagement après le jugement. Le 10 mars 2021, Véronique Millot perdait un de ses enfants. Alban venait d’avoir 25 ans. Alors qu’il posait des panneaux solaires sur le toit d’un hangar à Lieuron, en Ile-et-Vilaine, il a chuté mortellement. Cela faisait seulement trois semaines qu’il avait rejoint l’entreprise.

« On est restés abattus pendant deux ans. C’est difficile, vous avez un vide devant vous qui s’ouvre », avait-t-elle déclaré au micro de France 3 Franche-Comté, un mois avant l’audience. Contrairement à ce que prévoit la loi, il n’y avait sur le chantier sur lequel travaillait le jeune homme, aucun élément de sécurité, ni équipements de protection individuelle (EPI).

Une enquête est alors ouverte, l’inspection du travail est saisie et la famille porte plainte contre l’employeur d’Alban, peut-on lire sur le blog de Matthieu Lépine, auteur de L’Hécatombe invisible, Enquête sur les morts au travail. Devant le tribunal correctionnel de Rennes, le patron d’Alban Millot, un homme originaire de Narbonne vient d’être jugé. Il ira en prison.

Au lendemain du jugement, la mère d’Alban, Véronique Millot, évoque « un grand soulagement ». « D’une part, parce qu’on attendait ce procès depuis deux ans et aussi parce que l’employeur de notre fils a été condamné ». La peine prononcée est de 36 mois de prison, dont 18 mois avec sursis, avec mandat de dépôt sous 10 jours, pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’obligation et de prudence imposée par la loi. Un verdict couplé d’une interdiction d’exercer toute activité professionnelle en lien avec l’installation de panneaux solaires. L’employeur faisait déjà l’objet d’une interdiction pendant 15 ans de gérer toute entreprise, actée par le tribunal de commerce de Béziers.

La procédure a démontré que des employés avaient alerté l’employeur de la sécurité sur des chantiers, il y avait déjà eu d’autres chutes. Il y avait une mise en danger systématique des employés. « C’est une sanction qui est assez inhabituelle dans sa sévérité », commente Marjorie Weiermann, avocate de la famille Millot. « Mais qui se justifie par les circonstances : l’employeur affichait un vrai mépris de la sécurité de ses employés ». Elle évoque des salariés non formés, qui travaillaient sans équipements de sécurité.

« On espère que cela va insuffler un peu de fermeté dans les futurs procès », exprime Véronique Millot, la mère d’Alban. En février 2023, avec Laurent son mari, elle a rejoint le collectif Stop à la mort au travail, qui lutte pour soutenir les familles et faire évoluer la législation en la matière. Véronique en est aujourd’hui la vice-présidente. Elle ajoute : « C’est une victoire pour le collectif ». Une quinzaine de membres du collectif étaient présents lors du procès pour soutenir les Millot.

Le collectif multiplie les rencontres et les interventions, au ministère du Travail, de la Justice, au Parlement européen, etc. Pour tenter de faire bouger les choses. « On voudrait aussi essayer de rencontrer dans les entreprises pour témoigner, de créer un blog, il y a un groupe de parole », précise la mère d’Alban. Le collectif prévoit également d’assister « à tous les procès dont [elle] aura connaissance, pour soutenir les familles ». Leur engagement leur permet d’espérer que la mort de leur fils ne soit pas vaine.

Le cas d’Alban Millot est loin d’être un fait isolé. En 2019, la France est le pays où le nombre de morts d’accidents du travail est le plus élevé, avec 3,5 morts pour 100 000 travailleurs. Selon les chiffres de la Dares, 790 personnes sont décédées au travail en 2019. Le collectif Stop à la mort au travail se bat pour faire évoluer les consciences et la loi face à ces accidents du travail. La mort d’Alban Millot ne doit pas être oubliée.