Mort Cause de Décès : La star de la série “The Young and the Restless”, Brett Hadley, nous a quittés.

L’acteur américain Brett Hadley, qui a joué le détective de police de Genoa City Carl Williams dans le feuilleton ‘The Young and the Restless’, est décédé à l’âge de 92 ans au Motion Picture & Television Country House and Hospital de Woodland Hills en Californie.

Hadley a rejoint “The Young and the Restless” en tant que père de Paul Williams (Doug Davidson) en 1980 et a joué jusqu’en 1990, lorsque son personnage a mystérieusement disparu. Juste au moment où sa femme à l’écran, Mary (Carolyn Conwell), était sur le point de se remarier, Hadley est revenu en 1998 au casting de “The Young and the Restless” en tant qu’homme nommé Jim Bradley. De l’intrigue on comprend que Carl Williams aurait été victime d’un passage à tabac sauvage le laissant amnésique et qu’il ne se serait jamais souvenu de qui il était. L’acteur a définitivement quitté le feuilleton en 1999.