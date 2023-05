Mort Cause de Décès : La star du cinéma sud-indien Sarath Babu est décédée – CINEMA en français

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur de cinéma sud-indien Sarath Babu est décédé à l’âge de 72 ans

L’industrie du film indien a perdu une de ses grandes stars, Sarath Babu, qui est décédé à l’âge de 72 ans. Il avait joué dans plus de 220 films dans les langues telugu, tamil, kannada et malayalam. Il a été sous traitement pendant longtemps après être tombé malade.

Un début de carrière prometteur

Sarath Babu a commencé sa carrière d’acteur en 1973 avec le film Telugu Ramarajyam. Il a rapidement acquis une grande popularité et est devenu l’un des acteurs les plus recherchés dans l’industrie du cinéma sud-indien. Il a travaillé avec des réalisateurs réputés et a partagé l’écran avec de grands noms comme Kamal Haasan et Rajinikanth.

Un acteur polyvalent

Sarath Babu était connu pour sa polyvalence en tant qu’acteur. Il a joué dans des rôles variés, allant du héros romantique au méchant sinistre. Il a également joué des rôles comiques et a reçu des éloges pour sa performance dans ces rôles. Il a remporté plusieurs prix pour son travail, dont le prestigieux prix Nandi du gouvernement de l’Andhra Pradesh.

Une vie au-delà du cinéma

Sarath Babu était également connu pour son engagement social et politique. Il a été membre du Parti du Congrès et a été élu au Parlement indien en 2009. Il a également travaillé pour la promotion de l’éducation et de la culture dans les zones rurales de l’Andhra Pradesh.

Hommages à Sarath Babu

La mort de Sarath Babu a été un choc pour ses fans et ses collègues de l’industrie du cinéma. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de condoléances de personnalités de l’industrie cinématographique et de politiciens. Les fans ont organisé des prières et des rassemblements pour honorer sa mémoire.

Conclusion

La mort de Sarath Babu est une perte pour l’industrie cinématographique sud-indienne et pour la société dans son ensemble. Il restera à jamais dans les mémoires comme l’un des acteurs les plus talentueux et les plus polyvalents de l’industrie cinématographique indienne. Nous espérons que sa famille et ses proches trouveront la force de surmonter cette épreuve difficile.