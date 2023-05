Mort Cause de Décès : L’acteur autrichien Helmut Berger, célèbre pour ses rôles inoubliables chez Visconti, est décédé à l’âge de 78 ans – Actualités du monde en français

Nécrologie – Mort cause de décès.

Helmut Berger, l’acteur autrichien, est décédé à l’âge de 78 ans, laissant derrière lui un héritage cinématographique remarquable. Berger a été remarqué pour sa beauté incandescente et est devenu un des acteurs fétiches de Luchino Visconti, qui lui a offert des rôles d’aristocrates tourmentés dans des films tels que “Les Damnés” et “Ludwig, le crépuscule des dieux”. Cependant, après la mort de Visconti en 1976, Berger est tombé dans l’alcool et la drogue, ce qui a affecté sa carrière. Malgré cela, il reste une figure emblématique de la jet-set, avec un mode de vie “sexe, drogues et rock’n’roll”, jusqu’à sa mort paisible dans sa ville natale de Salzbourg, en Autriche.

La beauté d’Helmut Berger a été remarquée par Luchino Visconti lors du tournage de “Sandra”, où il était serveur et mannequin, et où il a par hasard tapé dans l’œil du réalisateur. Visconti a rapidement fait de lui l’un de ses acteurs fétiches, lui offrant des rôles d’aristocrates tourmentés dans des films tels que “Les Damnés” (1969), “Ludwig, le crépuscule des dieux” (1972) et “Violence et Passion” (1974).

Cependant, après la mort de Visconti en 1976, Berger a commencé à sombrer dans l’alcool et la drogue, ce qui a eu un impact négatif sur sa carrière. Il a été condamné à plusieurs reprises pour des délits liés à la drogue et a occupé les pages people pour ses problèmes d’addiction. Malgré cela, il a continué à travailler, même si ses rôles étaient moins importants.

En 1990, il a obtenu un petit rôle dans le troisième volet de “Le Parrain”, mais il a surtout été connu pour ses apparitions dans les magazines people et pour son mode de vie “sexe, drogues et rock’n’roll”. En 2007, il a été récompensé par un Teddy (prix LGBT) pour l’ensemble de sa carrière lors de la Berlinale.

Helmut Berger était une figure emblématique de la jet-set, avec un mode de vie flamboyant. Il aimait faire la fête et était souvent vu dans les clubs de Rome, où il vivait. Malgré ses problèmes, il est resté fidèle à lui-même jusqu’à la fin, déclarant : “J’ai vécu trois vies. Et en quatre langues ! Je ne regrette rien !”.

Helmut Berger avait une personnalité complexe, avec des hauts et des bas. Il a été un acteur remarquable et a travaillé avec certains des plus grands réalisateurs italiens, mais il a également été confronté à des problèmes personnels qui ont affecté sa carrière. Cependant, il restera dans les mémoires comme une figure emblématique de la jet-set, avec un mode de vie “sexe, drogues et rock’n’roll” qui a inspiré de nombreux artistes et personnalités publiques.