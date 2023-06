Mort Cause de Décès : L’acteur célèbre de Breaking Bad, Mike Batayeh, est décédé pendant son sommeil d’une crise cardiaque à l’âge de 52 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur de Breaking Bad Mike Bateyeh décède à l’âge de 52 ans

Washington : Mike Bateyeh, l’acteur populaire de la série de renommée mondiale ‘Breaking Bad’ est décédé des suites d’une crise cardiaque. Il est apparu dans la série en tant que responsable de la blanchisserie de Gus. Mike, qui a acquis une reconnaissance en tant qu’acteur et comédien, a rendu son dernier souffle à l’âge de 52 ans.

Sa carrière et son rôle dans Breaking Bad

Mike Bateyeh était né en 1969 à Amman, en Jordanie, mais avait grandi aux États-Unis. Il avait commencé sa carrière d’acteur en 1997, en jouant dans le film ‘The Big Fall’. Il avait également travaillé en tant que comédien de stand-up et avait participé à de nombreux spectacles de comédie.

Cependant, il est surtout connu pour son rôle de Victor, le responsable de la blanchisserie de Gus, dans la série populaire ‘Breaking Bad’. Il avait rejoint la série en 2009, à partir de la saison 2, et avait joué dans un total de sept épisodes. Son personnage avait été tué par Gus dans la saison 4, dans une scène mémorable qui avait choqué les fans de la série.

Réactions à sa mort

La mort de Mike Bateyeh a choqué les fans de ‘Breaking Bad’ et les membres de l’équipe de la série. Bryan Cranston, qui avait joué le rôle principal dans la série, a tweeté : « Un homme charmant et un acteur talentueux. Mes pensées vont à sa famille et à ses amis. Repose en paix, Mike ». Aaron Paul, qui avait joué le rôle de Jesse Pinkman, a également tweeté : « Je suis si triste d’apprendre la mort de Mike. C’était un acteur formidable et un ami encore meilleur. Tu vas nous manquer, Mike ».

Les fans de la série ont également exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux. « C’est tellement triste. Mike était un acteur incroyable et son personnage de Victor était l’un des meilleurs de la série », a écrit un fan sur Twitter. Un autre fan a déclaré : « C’est tellement triste d’apprendre la mort de Mike. Il était tellement talentueux et aimé de tous les fans de Breaking Bad ».

Son héritage

Mike Bateyeh laisse derrière lui un héritage de talent et de travail acharné. Son rôle de Victor dans ‘Breaking Bad’ restera à jamais gravé dans la mémoire des fans de la série. Il était également connu pour son humour et sa gentillesse en dehors de l’écran. Sa mort est une perte pour l’industrie du divertissement et pour tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Repose en paix, Mike.