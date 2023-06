Mort Cause de Décès : L’acteur de “Blue Bloods”, Treat Williams, décède à l’âge de 71 ans suite à une collision avec un véhicule dans le Vermont.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Treat Williams, acteur de « Hair » et « Everwood », décède dans un accident de voiture

Treat Williams, connu pour ses rôles dans « Hair » et « Everwood », est décédé des suites d’un accident de voiture dans le Dorset lundi, selon la police. Il avait 71 ans.

La police de l’État du Vermont a confirmé le décès dans une déclaration en ligne, affirmant que Williams conduisait sur Morse Hill Road vers 16 h 53 lorsque sa moto n’a pas pu éviter un SUV Honda et que les deux véhicules sont entrés en collision.

« La police de l’État du Vermont enquête sur un accident entre un SUV et une moto lundi après-midi 12 juin 2023, dans le Dorset, au cours duquel le conducteur de la moto a subi des blessures mortelles », indique le communiqué. « Le motocycliste est identifié comme étant Richard Treat Williams, 71 ans, de Manchester Center, Vermont. »

Selon la police, l’accident s’est produit sur la route 30 du Vermont, juste au nord de Morse Hill Road, lorsqu’un Honda Element 2008 en direction du sud a tenté de se transformer en parking.

Les détails de l’accident

« L’enquête initiale indique que l’Element s’est arrêté, a signalé un virage à gauche, puis s’est engagé sur la trajectoire d’une moto Honda VT700c de 1986 conduite par Williams », indique le communiqué.

Selon la police, Williams n’a pas pu éviter le véhicule venant en sens inverse et a été éjecté de sa moto, souffrant de blessures graves.

Il a subi des blessures graves à la suite de l’accident et a été transporté par avion au centre médical d’Albany à Albany, New York, où il a été déclaré mort.

Une carrière riche en films et séries télévisées

La longue carrière cinématographique et télévisuelle de l’acteur a commencé en 1975 avec ses débuts au cinéma dans « Deadly Hero ». Sa carrière de plusieurs décennies comprenait des rôles dans les séries télévisées « Heartland » de 2007 et « Chesapeake Shores » en 2016-2022, et des films tels que « 127 Hours », « The Congressman » et « 12 Mighty Orphans ». Il a récemment joué le rôle de Lenny Ross dans le drame policier populaire « Blue Bloods ».

Williams a tweeté quelques heures avant l’accident, partageant une vidéo de lui-même en train de tondre une pelouse.

« Tondeuse aujourd’hui. J’aimerais pouvoir embouteiller le parfum », a-t-il écrit.

« Ce que fait un vrai Vermonter », a ajouté Williams dans un deuxième tweet.

Enquête en cours

L’enquête sur cet accident en est à ses débuts. Un membre de l’équipe de