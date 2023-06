Mort Cause de Décès : L’acteur de Breaking Bad, Mike Batayeh, décède à l’âge de 52 ans.

Un rôle mémorable dans Breaking Bad

La communauté de Breaking Bad a perdu l’un de ses membres. L’acteur Mike Batayeh est décédé dans son sommeil d’une crise cardiaque à son domicile du Michigan le 1er juin, a confirmé un représentant à E! Nouvelles. Il avait 52 ans. La sœur de Mike, Diane, a déclaré à TMZ que sa mort était très soudaine et qu’il n’avait pas d’antécédents cardiaques.« Il manquera beaucoup à ceux qui l’aimaient », a déclaré la famille au point de vente le 9 juin, « et sa grande capacité à apporter rire et joie à tant de gens. »

Mike a interprété Dennis Markowski sur Rupture Mauvais. Son personnage était le gérant de la laverie Lavanderia Brillante, qui était une façade pour le laboratoire de méthamphétamine où Walter White (Bryan Cranston) et Jesse Pinkman (Aaron-Paul) ont fait leurs affaires.

Une carrière diversifiée

En plus d’apparaître dans l’émission à succès AMC pendant trois épisodes de 2011 à 2012, Mike a joué des rôles dans Le spectacle de Bernie Mac, Garçon rencontre le monde et Expert : Miami. Il était également comédien, publiant des extraits de ses apparitions debout sur son Instagram deux semaines avant sa mort.

Des hommages émus

Après l’annonce de sa mort, les hommages ont afflué de la part de ses collègues de Breaking Bad et d’autres personnalités du divertissement. Aaron Paul a partagé une photo de lui-même avec Mike sur Instagram, écrivant : « Je suis dévasté par la nouvelle de la mort de mon ami Mike. Nous avons partagé beaucoup de rires ensemble et je le chérirai toujours. Mes pensées vont à sa famille en cette période difficile. » Bryan Cranston a également rendu hommage à son ancien collègue, déclarant : « Un homme gentil et une présence chaleureuse. Mes pensées vont à sa famille et à ses amis les plus proches. »

Mike Batayeh manquera certainement à ses proches et à ses fans. Sa contribution à l’industrie du divertissement restera à jamais gravée dans les mémoires.