Mort Cause de Décès : L’acteur de Breaking Bad, Mike Batayeh, est décédé à l’âge de 52 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Décès de l’acteur Mike Batayeh, connu pour son rôle dans Breaking Bad

La famille de l’acteur Mike Batayeh a annoncé son décès au média américain le 1er juin dernier. Selon sa sœur Diane, il est décédé dans son sommeil d’une crise cardiaque à son domicile dans le Michigan. Sa mort a été très soudaine car il n’avait pas d’antécédents cardiaques. La famille a publié un communiqué dans lequel elle exprime sa tristesse et rappelle la grande capacité de Mike Batayeh à apporter rire et joie à ceux qui l’aimaient.

Mike Batayeh était connu pour son rôle dans la série à succès Breaking Bad. Il est apparu dans trois épisodes de 2011 à 2012 en tant que Dennis Markowski, le directeur de la laverie industrielle Lavandería Brillante. La laverie, qui était la propriété de Gustavo Fring, avait servi de déguisement au laboratoire de méthamphétamine où Walter White et Jesse Pinkman ont œuvré.

L’acteur était également apparu dans d’autres séries telles que Better Call Saul, The Blacklist et Will & Grace. Il avait également travaillé au théâtre et au cinéma, jouant dans des films comme Le Roi Scorpion et American Sniper.

La mort de Mike Batayeh a suscité de nombreuses réactions de la part de ses collègues et amis. L’acteur Michael McKean a tweeté : “Mike était un acteur formidable et un homme encore plus formidable. Il va tellement nous manquer”. L’actrice de Breaking Bad, Lavell Crawford, a également tweeté : “Je suis tellement triste d’apprendre la mort de Mike Batayeh. Il était un acteur brillant et un ami cher. Repose en paix, Mike.”

La mort de Mike Batayeh est une perte pour l’industrie du divertissement et pour tous ceux qui l’ont connu et aimé. Son talent et sa personnalité chaleureuse resteront dans les mémoires de ceux qui l’ont côtoyé.