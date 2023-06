Mort Cause de Décès : L’acteur de « Hair », Treat Williams, perd la vie dans un accident de moto.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Treat Williams, l’acteur américain victime d’un accident de la route

La dernière photo postée sur les réseaux sociaux de Treat Williams le montre en train de tondre sa pelouse sur sa tondeuse à gazon. Malheureusement, cette image est devenue l’ultime souvenir de l’acteur américain, connu pour ses rôles dans le film Hair ou la série Everwood, qui a été victime d’un accident de la route.

Un accident tragique

Le 10 juillet dernier, Treat Williams a été percuté par une voiture alors qu’il se trouvait sur sa moto. L’acteur a été transporté d’urgence à l’hôpital, mais malgré tous les efforts des médecins, il n’a pas survécu à ses blessures. Sa famille, ses amis et ses fans sont aujourd’hui en deuil.

Un acteur talentueux

Treat Williams était un acteur talentueux qui a marqué le cinéma et la télévision américaine. Né en 1951 à Rowayton, dans le Connecticut, il a commencé sa carrière dans les années 70 et s’est rapidement imposé comme l’un des acteurs les plus prometteurs de sa génération.

Il a notamment marqué les esprits avec son rôle dans le film Hair, réalisé par Milos Forman en 1979, où il incarne le personnage de George Berger, un hippie rebelle et charismatique. Il a également joué dans des films comme Prince of the City, Dead Heat, ou encore The Eagle has Landed.

À la télévision, Treat Williams a été l’une des vedettes de la série Everwood, où il a interprété le rôle du Dr Andrew Brown pendant quatre saisons. Il a également participé à de nombreuses autres séries, comme Chicago Fire, Blue Bloods, ou encore White Collar.

Un homme engagé

En plus de sa carrière d’acteur, Treat Williams était également un homme engagé. Il était notamment membre du conseil d’administration de l’Environmental Media Association, une association qui promeut la protection de l’environnement à travers les médias. Il était également impliqué dans de nombreuses autres causes, comme la lutte contre le sida ou l’aide aux enfants défavorisés.

Avec la disparition de Treat Williams, le monde du cinéma et de la télévision perd l’un de ses talents les plus brillants. Mais il restera à jamais dans les mémoires de ses fans, qui se souviendront de lui comme d’un acteur talentueux et engagé, qui a marqué son époque.