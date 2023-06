Mort Cause de Décès : L’acteur de la série ivoirienne “Ma famille”, Kouadio Paul, est décédé – Mbote

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le décès de l’acteur Kramo Kouadio Paul de la série ivoirienne “Ma famille”

Plusieurs médias ivoiriens confirment le décès de l’acteur et comédien de la série ivoirienne « Ma famille », Kramo Kouadio Paul, ce vendredi 09 juin 2023. Selon certains médias du pays des éléphants consultés par la rédaction de MBOTE.CD, Kouadio ne présentait pas des signes apparents de maladie et est décédé dans son sommeil. Pour l’heure, aucune précision sur le lieu et la cause exacte de la mort de l’acteur n’ont été dévoilées. Dans la série « Ma famille » produit par Akissi Delta, Kouadio incarnait le rôle de l’époux d’Amoin, cousine de Gbazé Thérèse et qui partageait la même cour commune et qui faisait passer pour « le DG du port d’Abobo ».

Kouadio était connu pour son rôle dans la série « Ma famille », produite par Akissi Delta. Il y incarnait le rôle de l’époux d’Amoin, cousine de Gbazé Thérèse, et se faisait passer pour « le DG du port d’Abobo ». Cette série est très populaire en Côte d’Ivoire et a rassemblé un grand nombre de téléspectateurs depuis sa création.

Le décès de Kouadio est une perte immense pour le monde du cinéma et de la télévision en Côte d’Ivoire. Il était apprécié pour son talent d’acteur et sa capacité à faire rire le public. Sa disparition soudaine a choqué de nombreux fans de la série « Ma famille », qui ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux.

Les hommages ont afflué pour rendre hommage à Kouadio, qui a marqué les esprits avec son jeu d’acteur exceptionnel. Ses collègues acteurs et comédiens ont également exprimé leur peine et leur tristesse suite à cette nouvelle.

En conclusion, le décès de Kramo Kouadio Paul est une perte immense pour le monde du cinéma et de la télévision en Côte d’Ivoire. Sa capacité à faire rire et sa présence sur les écrans manquera à de nombreux fans de la série « Ma famille ». Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues pendant cette période difficile.