Mort Cause de Décès : L’acteur de “Mahabharat”, Gufi Paintal, nous a quittés.

Gufi Paintal, acteur vétéran de Mahabharat, décède à l’âge de 76 ans

Gufi Paintal, l’acteur vétéran qui a joué le rôle de Shakuni Mama dans la série télévisée « Mahabharat » de BR Chopra, est décédé le 5 juin 2023 à l’âge de 76 ans. Il avait été malade depuis longtemps et a été hospitalisé à plusieurs reprises avant son décès.

La carrière de Gufi Paintal

Gufi Paintal était une figure bien connue de l’industrie cinématographique indienne. Il a commencé sa carrière en tant qu’assistant réalisateur auprès de BR Chopra, avant de se lancer dans le jeu d’acteur. Il a été un acteur polyvalent, jouant dans des films tels que « Khote Sikkay », « Zanjeer » et « Sholay ».

Cependant, c’est son rôle de Shakuni Mama dans « Mahabharat » qui l’a rendu célèbre. La série, qui a été diffusée pour la première fois en 1988, est considérée comme l’une des plus grandes séries télévisées de tous les temps en Inde. Shakuni Mama était un personnage complexe et Gufi Paintal a réussi à le rendre à la fois aimable et détestable.

Les réactions de l’industrie cinématographique

La mort de Gufi Paintal a suscité une vague d’émotion dans l’industrie cinématographique indienne. De nombreux acteurs ont exprimé leur tristesse et leur chagrin sur les réseaux sociaux.

L’acteur Amitabh Bachchan a écrit sur Twitter : « Gufi Paintal était un acteur talentueux et un être humain merveilleux. Sa contribution à l’industrie cinématographique ne sera jamais oubliée. Je suis profondément attristé par sa disparition. »

L’actrice Shabana Azmi a également tweeté : « Gufi Paintal était un acteur formidable et un ami cher. Sa mort est une grande perte pour l’industrie cinématographique. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. »

La contribution de Gufi Paintal à l’industrie cinématographique indienne

Gufi Paintal a été un acteur talentueux et polyvalent, capable de jouer une grande variété de rôles. Il a travaillé avec certains des plus grands noms de l’industrie cinématographique indienne, notamment BR Chopra, Amitabh Bachchan et Shabana Azmi.

En tant qu’acteur, il a apporté une grande profondeur et une grande complexité à ses personnages. Son rôle de Shakuni Mama dans « Mahabharat » est considéré comme l’un des meilleurs rôles de sa carrière.

Gufi Paintal a également travaillé en tant que directeur de casting et a aidé à lancer la carrière de nombreux acteurs talentueux. Il a consacré sa vie à l’industrie cinématographique indienne et sa contribution ne sera jamais oubliée.

Conclusion

La mort de Gufi Paintal a été une perte pour l’industrie cinématographique indienne. Il était un acteur talentueux et un être humain merveilleux, et sa contribution à l’industrie ne sera jamais oubliée. Sa famille et ses proches sont dans nos pensées et nos prières en cette période difficile.