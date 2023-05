Mort Cause de Décès : L’acteur de “RRR” Ray Stevenson a passé away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur de “RRR” Ray Stevenson est décédé

L’industrie du cinéma est en deuil suite à la perte de l’acteur Ray Stevenson, qui est décédé à l’âge de 58 ans. Il est connu pour son rôle dans le film à succès “RRR” réalisé par Rajamouli, dans lequel il a joué un personnage important.

Le succès de “RRR”

“RRR” est un film d’action dramatique qui met en scène les acteurs Jr. NTR, Ram Charan, Alia Bhatt, Shreya, Samuthirakani, et bien d’autres. Le film est sorti le 25 mars dans 5 langues, dont le tamoul, le télougou et l’hindi, et a connu un immense succès en Inde, collectant plus de Rs.1,150 crore.

Le film est centré sur l’histoire de deux héros indiens, Alluri Sitarama Raju et Komaram Bheem, qui se battent contre l’empire britannique et la domination nizam d’Hyderabad respectivement. Ray Stevenson a joué le rôle d’un personnage important dans le film, ajoutant une touche internationale à l’ensemble du casting.

La carrière de Ray Stevenson

Ray Stevenson est un acteur britannique connu pour ses rôles dans des films tels que “King Arthur”, “Punisher: War Zone” et “Thor”. Il est également apparu dans des séries télévisées telles que “Rome” et “Dexter”.

Son talent et sa présence sur grand écran ont été salués par les critiques et le public. Il a été nominé pour plusieurs prix, notamment le Screen Actors Guild Award et le Satellite Award. Sa carrière a été marquée par des performances remarquables et des rôles variés, montrant la diversité de son talent d’acteur.

Un hommage posthume à Ray Stevenson

La nouvelle de la mort de Ray Stevenson a choqué et attristé les fans du monde entier. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages d’hommage et de condoléances pour l’acteur et sa famille.

Les acteurs et membres de l’équipe de “RRR” ont également exprimé leur chagrin et leur tristesse. Le réalisateur Rajamouli a tweeté: “Je suis choqué et attristé d’apprendre la nouvelle de la mort de Ray Stevenson. C’était un acteur incroyable et une personne merveilleuse. Il nous manquera beaucoup.”

L’actrice Alia Bhatt a également partagé son chagrin sur Instagram, en écrivant: “J’ai eu la chance de travailler avec Ray Stevenson sur le tournage de ‘RRR’. C’était un acteur talentueux et une personne incroyablement gentille. Nous sommes tous en deuil de sa perte.”

Conclusion

La mort de Ray Stevenson est une perte tragique pour l’industrie du cinéma et pour ses fans qui ont apprécié son talent et ses performances. Sa contribution à l’industrie sera toujours appréciée et il laissera un vide difficile à combler.

Néanmoins, son héritage perdurera à travers ses performances sur grand écran, rappelant à tous les cinéphiles sa contribution au monde du cinéma. Nous adressons nos pensées et nos prières à sa famille et à ses proches pendant cette période difficile.