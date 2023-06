Mort Cause de Décès : L’acteur des Chicago Fire, Treat Williams, décède à l’âge de 71 ans dans un accident de voiture.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’industrie du cinéma américain pleure la perte de Treat Williams, un acteur, réalisateur et producteur américain connu pour ses rôles dans des films tels que “Une fois en Amérique” et des séries telles que “Everwood” et “Le feu de Chicago”. Le 12 juin, Treat Williams est décédé des suites d’un accident de moto dans la ville de Dorset, dans le Vermont, dans le nord-est des États-Unis. Il avait 71 ans.

La nouvelle de sa mort a été annoncée par sa famille via un communiqué transmis par le magazine américain Variety. Les détails de l’accident ne sont pas encore connus, mais selon Jacob Gribble, un pompier cité par le magazine américain, l’accident s’est produit entre une voiture et une moto appartenant à Treat Williams vers 17 heures lundi.

De nombreuses stars de cinéma, comme William Baldwin ou James Woods, avec qui il a travaillé sur le film “Une fois en Amérique”, ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux. James Woods a écrit sur son compte Twitter : “Treat et moi avons passé des mois à Rome pour filmer Il était une fois en Amérique. Il peut être assez seul sur la route pendant un long tournage, mais sa bonne humeur et son sens de l’humour constants étaient une aubaine. Je l’aimais vraiment et je suis très triste qu’il soit parti. #DÉCHIRER #TraiterWilliams”.

Treat Williams a joué dans de nombreux téléfilms et séries tout au long de sa carrière. De 2002 à 2006, il a joué le rôle principal dans la série américaine “Everwood”. En 2012, il a doublé son propre personnage dans un épisode des “Simpsons”. Plus récemment, il est apparu dans la série “Nous possédons cette ville” de David Simon sur HBO et sera bientôt à l’affiche de la deuxième saison de la série de Ryan Murphy, “Hostilité”.

La mort de Treat Williams est une perte immense pour l’industrie du cinéma américain. Il est salué pour son talent d’acteur, sa polyvalence et son dévouement à son métier. Sa présence aimante et son humour contagieux seront toujours regrettés. Les fans du monde entier lui rendent hommage et expriment leur gratitude pour les nombreuses performances mémorables qu’il a livrées tout au long de sa carrière.