Mort Cause de Décès : L’acteur d’Everwood, Treat Williams, décède à l’âge de 71 ans dans un accident de moto.

Le célèbre acteur Traiter Williams, qui a incarné le Dr Andrew « Andy » Brown dans la série télévisée WB, Everwood, est décédé le 12 juin des suites d’un accident de moto dans le Dorset, dans le Vermont, à l’âge de 71 ans. La famille de l’acteur a confirmé son décès dans un communiqué à Deadline.

Dans leur communiqué, la famille de Treat Williams a déclaré être « choquée et profondément endeuillée » par la mort de leur proche. Treat Williams était un acteur talentueux qui avait une grande passion pour son travail. Il était aimé et respecté par sa famille ainsi que par tous ceux qui l’ont connu.

Treat Williams laisse derrière lui sa femme, Pam Van Sant, ainsi que leurs enfants, Gilles et Élie.

La famille de Williams a également demandé à ce que leur vie privée soit respectée pendant cette période difficile. Ils ont demandé à tous les fans de Treat Williams de continuer à le garder dans leurs cœurs et leurs prières.

Le décès de Treat Williams est une perte tragique pour le monde du cinéma et de la télévision. Il était un acteur talentueux qui avait une grande passion pour son métier et qui a laissé derrière lui un héritage cinématographique important.

Ses fans et ses proches se souviendront toujours de Treat Williams pour sa personnalité chaleureuse, son talent exceptionnel et sa passion pour son travail. Il restera à jamais dans nos cœurs et dans nos mémoires.