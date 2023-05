Mort Cause de Décès : L’acteur emblématique de Luchino Visconti, Helmut Berger, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur autrichien Helmut Berger, muse de Luchino Visconti, est mort

Le monde du cinéma est en deuil. L’acteur autrichien Helmut Berger est décédé à l’âge de 78 ans à Salzbourg, sa ville natale. Connu pour ses rôles dans Les Damnés et Ludwig, le crépuscule des dieux, deux films réalisés par son mentor Luchino Visconti, il était également apprécié pour sa beauté et son charisme.

Helmut Berger a commencé sa carrière dans les années 1960, sous la direction de Visconti. Il a ainsi incarné un prince Louis de Bavière tourmenté, aux côtés de Romy Schneider rejouant le personnage de Sissi, dans Ludwig. Il a également tourné sous la direction de Vittoria de Sica dans Le jardin des Finzi Contini en 1970.

Cependant, sa carrière a connu un ralentissement après la mort de Visconti en 1976. Helmut Berger a alors fait la une des tabloïds pour ses frasques, ses liaisons tapageuses et ses scandales en tout genre. Selon son agent, il a mené “la dolce vita toute sa vie durant”.

Malgré tout, l’acteur a continué à tourner dans des films, des séries et des documentaires. En 2014, il a interprété un Yves Saint Laurent âgé dans le biopic de Bertrand Bonello. Ce dernier a d’ailleurs rendu hommage à Helmut Berger sur Instagram : “Pour moi, c’était un maître et un ami. Je suis fier de l’avoir connu, aimé, filmé.”

La mort d’Helmut Berger laisse un vide dans le monde du cinéma, où il était apprécié pour son talent et son charisme. Sa beauté et son élégance ont également marqué les esprits. Mais c’est surtout sa collaboration avec Luchino Visconti qui restera dans les mémoires. Ensemble, ils ont créé des œuvres intenses et poignantes, qui ont marqué l’histoire du cinéma.

La mort d’Helmut Berger est une perte pour le monde du cinéma. Mais son héritage artistique est immense et continuera d’inspirer les générations futures.