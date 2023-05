Mort Cause de Décès : L’acteur Helmut Berger, qui était proche de Visconti, est décédé à l’âge de 78 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur Helmut Berger, proche de Visconti, est mort à 78 ans

Helmut Berger, célèbre acteur autrichien et l’un des acteurs fétiches de Luchino Visconti, est décédé jeudi à l’âge de 78 ans en Autriche, a annoncé son agence Helmut Werner dans un communiqué à l’AFP. Son décès a été un choc pour les fans de cinéma et de théâtre, en particulier ceux qui ont apprécié son travail avec Visconti.

Les Damnés, Ludwig, le crépuscule des dieux, Le jardin des Finzi Contini, Autant dire que Berger a été une figure majeure du cinéma italien des années 60 et 70. Dans ces films, il a souvent joué des rôles de personnages riches, aristocratiques et décadents. Il a été salué par la critique pour ses performances exceptionnelles et sa capacité à interpréter des personnages complexes.

Cependant, après sa collaboration fructueuse avec Visconti, la carrière de Berger a commencé à décliner. Il a commencé à apparaître dans des films de qualité inférieure et a finalement arrêté de jouer à l’écran. Sa vie personnelle a également été tumultueuse et souvent exposée dans les médias.

Selon son agent, Berger a mené une vie mouvementée, marquée par la drogue, les tentatives de suicide, les liaisons tapageuses et les scandales. Il a raconté son histoire dans des mémoires intitulées “Je suis né pour te plaire”, qui ont été publiées en 1998. Les chapitres de ses mémoires portaient des titres tels que “Ma vie avec Visconti” et “Delon, mon ennemi”.

Bien que sa carrière ait ralenti au fil des ans, Berger est resté une figure emblématique du cinéma italien. Il a continué à travailler dans l’industrie du divertissement en tant qu’acteur de théâtre et de télévision, mais il n’a jamais retrouvé le succès qu’il avait connu dans les années 60 et 70.

Le décès de Helmut Berger a été un choc pour de nombreuses personnes dans l’industrie du cinéma et du théâtre. Ses performances mémorables dans les films de Visconti ont fait de lui une légende du cinéma italien. Sa vie personnelle tumultueuse a également contribué à en faire une figure fascinante et controversée. Il restera à jamais dans les mémoires comme l’un des grands acteurs du cinéma italien.

En conclusion, Helmut Berger était un acteur talentueux et charismatique qui a laissé une empreinte durable sur l’industrie du cinéma italien. Sa collaboration avec Luchino Visconti a produit certaines des performances les plus mémorables de sa carrière, et il restera à jamais une légende du cinéma italien. Son décès est une perte pour l’industrie du cinéma et pour ses fans du monde entier.