Mort Cause de Décès : L’acteur Ray Stevenson, âgé de 58 ans, décède : hommage à sa contribution remarquable dans “Thor”, “The Punisher” et “Star Wars”.

La cause de son décès n’est pour l’instant pas connue. L’acteur Ray Stevenson est décédé dimanche en Italie, a confirmé l’un de ses représentants. Il allait avoir 59 ans jeudi. Il tournait sur le long-métrage « Cassino à Ischia » sur l’île du même nom. Il a rarement eu des premiers rôles, mais a continuellement tourné depuis plus de trente ans.

Dans l’univers Marvel

Retour à Los Angeles. Dans le film de Marvel « Punisher : War Zone », il obtient le rôle principal de Frank Castle. Il figure au casting de thrillers, de comédies, de films d’action. Il renoue avec l’univers Marvel dans le « Thor » de Kenneth Branagh, au côté de Chris Hemsworth, Cate Blanchett et Idris Elba. En 2011, il est le Porthos de Paul W.S. Anderson dans les « Trois mousquetaires ». En 2014, il rejoint le premier film « Divergent » en tant que Marcus, personnage qui apparaîtra dans les films suivants de la franchise : « The Divergent Series : Insurgent » et « Allegiant ». En 2013 et 2017, il retrouve son personnage dans « Thor ». L’an dernier, il jouait le gouverneur Scott Buxton dans « RRR », film primé aux Oscars (meilleure chanson originale).

Il a également joué dans la série « Deep Break » de et avec Poppy Montgomery, et participé aux séries « Star Wars », « Star Wars rebels », et figure au générique, en tant que Baylan Skoll, un jedi, dans « Star Wars : Ahsoka » qui doit sortir dans l’année. Il a aussi participé au long-métrage « 1242 : Gateway to the West », dans lequel a tourné Christophe Lambert.