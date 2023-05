Mort Cause de Décès : L’acteur Ray Stevenson, connu pour son rôle dans le film “Thor”, est décédé à l’âge de 58 ans.

Un acteur talentueux

Ray Stevenson est décédé dimanche à l’âge de 58 ans, a confirmé un porte-parole de l’acteur irlandais auprès de Fox News. Il séjournait en Italie pour le tournage du film ‘Cassino à Ischia’. Les détails sur les circonstances de son décès n’ont pas été communiqués.

Stevenson a, entre autres, joué dans les films “Le Roi Arthur”, “Thor” et “The Punisher : Zone de guerre”. Il était aussi acteur dans différentes séries télévisées dont “Vikings” et “Rome”. Il apparaîtra d’ailleurs dans le prochain spin-off de Star Wars “Ahsoka”. Le comédien était né en 1964 à Lisburn, dans le nord de l’Irlande. Il avait suivi les cours de la “Bristol Old Vic Theatre School” en Angleterre. Après avoir figuré durant des années dans des séries télévisées, il avait fait ses débuts au cinéma dans “Theory of Flight” sorti en 1998.

Une carrière bien remplie

Ray Stevenson a eu une carrière bien remplie dans l’industrie du cinéma et de la télévision. Il a joué dans de nombreux films à succès, notamment “Le Roi Arthur” en 2004, où il a interprété le rôle de Dagonet. Il a également joué Volstagg dans le film “Thor” en 2011 et a repris ce rôle dans “Thor : Le Monde des ténèbres” en 2013.

En 2008, Ray Stevenson a joué le rôle principal dans le film “The Punisher : Zone de guerre”. Il a également joué le rôle de Firefly dans le film “G.I. Joe : Conspiration” en 2013.

En plus de ses rôles au cinéma, Stevenson a joué dans plusieurs séries télévisées. Il a joué le rôle de Titus Pullo dans la série “Rome” de 2005 à 2007. Il a également joué le rôle de Blackbeard dans la série “Black Sails” en 2014 et a rejoint la distribution de “Vikings” en 2019 dans le rôle de l’évêque Heahmund.

Un acteur apprécié de tous

Ray Stevenson était un acteur apprécié de tous ceux qui ont travaillé avec lui. Les réalisateurs avec qui il a travaillé ont souvent parlé de son talent et de son professionnalisme. Il a également été salué pour sa capacité à incarner des personnages différents et à leur donner une profondeur émotionnelle.

Les fans de Stevenson ont également exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux après l’annonce de sa mort. Beaucoup ont souligné son talent d’acteur et son charisme à l’écran. Certains ont également exprimé leur admiration pour son travail dans la série “Rome”.

Un héritage durable

Le décès de Ray Stevenson est une perte pour l’industrie du cinéma et de la télévision. Son talent et son charisme resteront dans les mémoires de tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui ou de le voir à l’écran. Il laisse derrière lui un héritage durable et une filmographie impressionnante qui continuera d’être regardée et appréciée par les générations à venir.