Mort Cause de Décès : L’acteur Ray Stevenson (« Thor », « Vikings ») décède à l’âge de 58 ans.

Une carrière bien remplie

Le comédien Ray Stevenson est décédé ce dimanche 21 mai à l’âge de 58 ans. Cette nouvelle a été confirmée par son agent au Hollywood Reporter. D’après le journal italien La Repubblica, l’acteur avait été hospitalisé sur l’île d’Ischia alors qu’il tournait le film Cassino on Ischia, réalisé par Frank Ciota. Les causes de sa mort n’ont pas été dévoilées.

Ray Stevenson était une figure familière du grand et du petit écran. Il a joué dans de nombreuses productions, aussi bien en Europe qu’aux États-Unis. Il a notamment interprété des rôles dans les séries Rome, Dexter et Black Sails. Au cinéma, il a joué dans des films tels que Thor, King Arthur : Legend of the Sword, la franchise Divergente et la suite de G.I. Joe : Conspiration. Il était également attendu dans le prochain film de S.S. Rajamouli, RRR.

Une vie personnelle comblée

Ray Stevenson était marié à Elisabetta Caraccia, qu’il avait rencontrée sur le tournage de la série Rome en 2005. Le couple a eu deux fils, Sebastiano et Leonardo. Ray Stevenson était très attaché à sa famille, et parlait souvent de l’importance de ses proches dans sa vie.

Un hommage unanime

La nouvelle de la mort de Ray Stevenson a suscité une vague d’hommages sur les réseaux sociaux. Les acteurs et réalisateurs avec qui il avait travaillé ont exprimé leur tristesse et leur admiration pour l’homme et l’artiste qu’il était. Des fans du monde entier ont également rendu hommage à celui qui avait marqué leur écran de sa présence charismatique.

Un acteur talentueux et charismatique

Ray Stevenson était apprécié pour son talent et son charisme. Il avait la capacité de donner vie à des personnages complexes et ambigus, tout en restant crédible et captivant. Il était également connu pour sa gentillesse et sa générosité envers ses collègues et ses fans. Sa disparition laisse un vide dans le monde du cinéma, mais son héritage artistique restera intact.