Mort Cause de Décès : L’acteur Ray Stevenson, vedette de ‘Thor’ et ‘RRR’, décède à l’âge de 58 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ray Stevenson, l’acteur nord-irlandais connu pour ses rôles dans des films tels que “Thor” et “Rome”, est décédé à l’âge de 58 ans. L’acteur avait été hospitalisé en Italie alors qu’il tournait le film “Cassino in Ischia” de Frank Ciota sur l’île d’Ischia. Depuis l’annonce de sa mort, de nombreuses personnalités du cinéma ont rendu hommage à Stevenson, notamment le réalisateur de “RRR”, SS Rajamouli.

“Je n’arrive pas à y croire. Ray apportait tellement d’énergie et de dynamisme sur les plateaux de tournage. C’était contagieux”, a écrit le cinéaste sur Twitter. “Travailler avec lui était un pur bonheur. Mes prières vont à sa famille. Que son âme repose en paix”, poursuit-il.

Né à Lisburn, en Irlande du Nord, en 1964, Ray Stevenson a fait ses débuts au cinéma dans les années 90 et a rapidement acquis une réputation pour ses performances intenses et mémorables. Il a été salué pour son rôle dans la série télévisée “Rome”, où il jouait le rôle de Titus Pullo, un légionnaire romain.

Les fans de l’univers Marvel le connaissent quant à eux pour son rôle de Volstagg dans la trilogie “Thor” ainsi que pour son apparition dans “Punisher : War Zone” en 2008. Il est également apparu dans des films à succès tels que “King Arthur” et “Divergent”.

Ray Stevenson était également un acteur de théâtre accompli, ayant joué dans des productions de la Royal Shakespeare Company et de la National Theatre. Il avait également prêté sa voix à des jeux vidéo, notamment en tant que personnage de Blackbeard dans “Assassin’s Creed IV: Black Flag”.

Sa mort a choqué et attristé de nombreux fans et collègues de l’industrie cinématographique. Les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux, où les gens ont partagé leurs souvenirs de Stevenson et exprimé leur tristesse face à cette perte.

Ray Stevenson était un acteur talentueux et polyvalent, apprécié pour sa capacité à incarner une grande variété de personnages. Sa mort est une grande perte pour l’industrie cinématographique et il restera dans les mémoires comme l’un des grands acteurs de sa génération.