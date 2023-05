Mort Cause de Décès : L’acteur Sarath Babu est mort à Chennai

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur Sarath Babu décède à l’âge de 71 ans

Le 23 mai 2023 restera une journée triste pour les cinéphiles du Sud de l’Inde. L’acteur Sarath Babu est décédé à l’âge de 71 ans dans un hôpital privé d’Hyderabad. Il y avait été admis depuis le 20 avril en raison d’une infection de ses organes internes. Malgré les efforts des médecins pour le sauver, il a succombé à la maladie.

Une carrière cinématographique de quatre décennies

Sarath Babu était un acteur de cinéma célèbre dans le Sud de l’Inde. Il avait débuté sa carrière dans les années 70 et avait joué dans plus de 200 films en tamoul, télougou, kannada et malayalam. Il avait travaillé aux côtés des plus grands noms de l’industrie cinématographique du Sud de l’Inde, dont Rajinikanth, Kamal Haasan, Chiranjeevi et Mohanlal.

Ce qui avait fait la renommée de Sarath Babu, c’était avant tout son talent d’acteur. Il avait une capacité incroyable à incarner des personnages complexes et à leur donner vie. Il avait également une grande présence à l’écran et était capable de captiver le public avec son jeu d’acteur.

Un homme engagé

Sarath Babu était également connu pour son engagement social. Il avait créé une organisation à but non lucratif pour aider les enfants issus de milieux défavorisés à accéder à l’éducation. Il avait également été élu député à deux reprises dans l’Andhra Pradesh, où il avait défendu les intérêts des plus démunis.

En dehors de sa carrière cinématographique et de son engagement social, Sarath Babu était également un grand amateur de sport. Il avait été joueur de cricket dans sa jeunesse et avait suivi avec passion les compétitions internationales de cricket.

L’hommage des personnalités du cinéma

La mort de Sarath Babu a suscité une grande émotion dans l’industrie cinématographique du Sud de l’Inde. De nombreuses personnalités ont rendu hommage à l’acteur sur les réseaux sociaux.

L’acteur Rajinikanth a déclaré : « Sarath Babu était un grand acteur et un être humain exceptionnel. Sa disparition est une perte pour le cinéma et pour la société en général. »

L’actrice Kajal Aggarwal a écrit : « Sarath Babu était un homme avec un cœur immense. Il était toujours prêt à aider les autres et à faire le bien autour de lui. Sa mort est une grande perte pour nous tous. »

Un héritage inestimable

La mort de Sarath Babu est une grande perte pour l’industrie cinématographique du Sud de l’Inde. C’était un acteur talentueux et un être humain exceptionnel. Mais son héritage va bien au-delà du cinéma. Il restera dans les mémoires comme un homme engagé, qui a consacré une partie de sa vie à aider les plus démunis.

Sarath Babu a laissé derrière lui une filmographie impressionnante, mais également une organisation à but non lucratif qui continuera de faire le bien après sa mort. Il a également inspiré de nombreuses personnes avec son engagement social et son amour pour le sport.

La mort de Sarath Babu est une triste nouvelle pour l’Inde, mais son héritage restera vivant pour les générations à venir.