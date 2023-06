Mort Cause de Décès : L’acteur Treat Williams, connu pour son rôle dans “Hair”, a passé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Treat Williams, célèbre acteur américain, est décédé lundi 12 juin à l’âge de 71 ans, suite à un accident de moto dans l’État du Vermont. Il avait été éjecté de sa moto après avoir percuté une voiture et avait été transporté en urgence à l’hôpital, où son décès a été constaté. Treat Williams avait commencé sa carrière dans les années 70 et s’était fait connaître en 1979 pour son rôle d’hippie dans la comédie musicale Hair de Milos Forman. Il avait également joué dans la série dramatique Everwood dans les années 2000.

Treat Williams avait tourné avec plusieurs réalisateurs de renom tout au long de sa carrière, dont Sidney Lumet pour Le Prince de New York, Sergio Leone pour Il était une fois en Amérique et Steven Spielberg pour 1941. Il avait également prêté sa voix à son propre personnage dans un épisode des Simpson en 2012. Nommé à deux reprises dans la catégorie Meilleur Acteur aux Golden Globes, Treat Williams avait marqué le monde du cinéma et de la télévision par sa polyvalence et son talent.

De nombreux acteurs d’Hollywood ont rendu hommage à Treat Williams sur les réseaux sociaux, saluant sa grande carrière et sa personnalité attachante. Mark Hamill, qui avait joué avec lui dans Star Wars Épisode 5 : L’Empire Contre-Attaque, a notamment déclaré qu’il avait perdu un ami précieux.

La mort de Treat Williams a attristé les fans du monde entier, qui ont rendu hommage à l’acteur sur les réseaux sociaux. Sa carrière prolifique et son talent indéniable ont marqué le cinéma américain et laisseront une trace indélébile dans l’histoire du septième art.