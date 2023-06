Mort Cause de Décès : L’ancien agent du FBI et espion russe est mort.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’espion Robert Hanssen, responsable de l’une des plus grandes affaires d’espionnage aux États-Unis, est décédé en prison

Robert Hanssen, l’agent double responsable de l’une des plus grandes affaires d’espionnage aux États-Unis, est décédé lundi à l’âge de 79 ans dans la prison où il était détenu depuis 2002. Chargé du contre-espionnage dans la police fédérale, il s’est vendu aux autorités soviétiques pendant la guerre froide et a remis Moscou certains des secrets les mieux gardés d’Amérique des années 1980 et 1990 en échange de 1,4 million de dollars et de diamants.

“L’espion le plus dangereux de l’histoire FBI”

Robert Hanssen était considéré comme l’“espion le plus dangereux de l’histoire FBI”, selon le site de la police fédérale. Il a été retrouvé inconscient lundi matin dans sa cellule d’une prison à sécurité maximale de Florence, dans le Colorado, où il purgeait une peine à perpétuité. Les tentatives pour le réanimer ont été infructueuses, selon un communiqué du Bureau fédéral des prisons.

6 000 pages de documents ont été remises aux Russes

Robert Hanssen a commencé à travailler avec la police de Chicago avant d’être recruté par le FBI en 1976. Quelques années plus tard, il rejoint la division contre-espionnage du bureau de New York, chargée de traquer les espions russes sur le sol américain et de recruter des diplomates soviétiques pour les Nations unies. Profitant de ce poste clé, il propose rapidement son aide aux services de renseignement de l’URSS, opérant discrètement sous le pseudonyme de “Ramon Garcia”, sans connaître sa véritable identité.

Alternant entre New York et Washington, il a transmis à l’Union soviétique puis aux Russes environ 6 000 pages de documents, dont des plans militaires, des logiciels de contre-espionnage et les noms de plusieurs agents doubles opérant contre les États-Unis.

Un Russe est impliqué

Malgré le fait que le FBI ait rapidement appris l’existence d’une taupe dans ses services, celle-ci n’a pas été suspectée pendant longtemps. Marié, père de six enfants, il a vécu discrètement, tout en entretenant des liens étroits avec l’élite catholique de la capitale. En 2000, il est finalement mis en cause par un transfuge russe. Alors qu’il était sous surveillance, il a été arrêté en 2001 alors qu’il s’apprêtait à fournir des documents classifiés à des agents russes dans un parc de Virginie.

Robert Hanssen a évité la peine de mort en acceptant de coopérer avec les enquêteurs. Admettant avoir agi par cupidité, il a subi 200 heures d’interrogatoire. En 2002, il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération anticipée.

La mort de Robert Hanssen marque la fin d’une époque de l’espionnage aux États-Unis. Son histoire a inspiré de nombreux films et séries, notamment The Americans, qui raconte l’histoire d’un couple d’espions russes infiltrés aux États-Unis pendant la guerre froide.