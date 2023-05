Mort Cause de Décès : “L’ancien bassiste des Smiths, Andy Rourke, est décédé”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le bassiste historique des Smiths, Andy Rourke, s’est éteint vendredi 19 mai à l’âge de 59 ans. Le musicien avait longtemps lutté contre un cancer du pancréas. La nouvelle a été annoncée par Johnny Marr, l’ex-guitariste du groupe, sur son compte Twitter. Dans un post Instagram, Jonnhy Marr a affirmé qu’Andy Rourke était “une âme gentille et magique” ainsi qu’un “musicien extrêmement doué”. En plus de s’être illustré au sein des Smiths, Andy Rourke avait joué aux côtés de The Pretenders, Badly Drawn Boy ou encore avec Sinead O’Connor.

Les Smiths, fondé à Manchester en 1982, demeurent l’un des groupes les plus célèbres de l’histoire de la musique. En 2013, le magazine musical NME avait d’ailleurs élu l’album The Queen Is Dead, le meilleur album de tous les temps.

Un peu plus d’un an après la mort de Taylor Hawkins, disparu tragiquement le 25 mars 2022, les Foo Fighters ont dévoilé le nom de celui qui succédera à l’ex-batteur du groupe. Il s’agit de Josh Freese, un batteur professionnel âgé de 50 ans, qui bénéficie déjà d’une importante notoriété dans l’industrie du rock. Le musicien a collaboré avec des artistes de renommée tels que The Offspring, Guns N’ Roses, Paramore ou encore Sting. Josh Freese est également membre des groupes The Vandals depuis 1989 ainsi que de Devo, depuis 1996. Le batteur jouera son premier concert avec les Foo Fighters le 24 mai prochain, dans le cadre d’un concert donné dans le New Hampshire. Le groupe s’embarquera ensuite dans une tournée mondiale, qui s’étendra jusqu’à la fin de l’année 2023.

Après Sting, c’est au tour de Billy Corgan de partager son avis sur l’intelligence artificielle. Dans une interview accordée à Zach Sang, le chanteur des Smashing Pumpkins s’est exprimé sur l’avenir de l’art face aux technologies d’intelligence artificielle. D’après Billy Corgan, ces innovations vont “changer la musique pour toujours”. Le chanteur a expliqué que l’intelligence artificielle permettra de gagner un temps considérable et que les artistes ne passeront plus des heures à choisir les sons adéquats. Billy Corgan a cependant affirmé être conscient qu’il sera plus compliqué, pour les artistes comme lui, de concurrencer avec des professionnels n’ayant pas fait de musique mais sachant manier les intelligences artificielles. Enfin, il s’est révélé plutôt pessimiste quant à l’avenir de la chanson : “Si vous pensez que la musique est mauvaise est actuellement…attendez de voir ce qui arrive”.

En somme, l’industrie musicale continue d’évoluer et de se transformer avec l’arrivée de nouvelles technologies. Si l’intelligence artificielle peut permettre aux artistes de gagner du temps et de faciliter leur travail, elle peut également rendre la concurrence plus difficile pour les musiciens qui ne maîtrisent pas ces outils. Quant aux fans de musique, ils continuent de perdre des icônes de la musique comme Andy Rourke, qui restera à jamais gravé dans l’histoire de la musique grâce à son talent et à sa contribution au sein des Smiths.