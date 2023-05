Mort Cause de Décès : L’ancien chef des arbitres, Didier Mené, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Didier Mené, l’ancien patron des arbitres, est décédé

Didier Mené, l’ancien patron des arbitres, est décédé

Didier Mené, ancien patron des arbitres et ex-membre du comité directeur, vient de disparaître. La rédaction de Midi Olympique et Rugbyrama présente ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.

Didier Mené, figure emblématique du rugby français, s’est éteint à l’âge de 72 ans. Ancien patron des arbitres et membre influent du comité directeur de la Fédération Française de Rugby (FFR), il a consacré une grande partie de sa vie au développement et à la promotion de ce sport.

Né en 1951 à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, Didier Mené a débuté sa carrière dans le rugby en tant que joueur. Il a évolué au poste de talonneur au sein du Stade Lourdais, avant de rejoindre le Stade Toulousain en 1974. Il a alors participé à l’âge d’or du club, remportant trois titres de champion de France et deux Coupes d’Europe.

Après sa carrière de joueur, Didier Mené s’est tourné vers l’arbitrage. Il a officié à ce poste pendant plusieurs années, avant de devenir le patron des arbitres de la FFR en 1992. Il a occupé cette fonction pendant près de 20 ans, jusqu’en 2011.

Pendant son mandat, Didier Mené a œuvré pour améliorer la qualité de l’arbitrage en France. Il a notamment mis en place des formations pour les arbitres de tous niveaux, afin de les aider à mieux comprendre les règles du jeu et à prendre les bonnes décisions sur le terrain.

Mais Didier Mené n’était pas seulement un chef d’arbitres. Il était également un membre important du comité directeur de la FFR, où il a défendu avec passion les intérêts du rugby français. Il a notamment été à l’origine de la création de la Ligue Nationale de Rugby (LNR), qui gère aujourd’hui les championnats professionnels en France.

Sa disparition laisse un grand vide dans le monde du rugby. Nombreux sont les acteurs du sport à avoir salué la mémoire de Didier Mené, rappelant son engagement sans faille pour le rugby français et sa gentillesse envers tous ceux qui l’ont côtoyé.

La rédaction de Midi Olympique et Rugbyrama tient à présenter ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Didier Mené. Nous garderons en mémoire son sourire, sa passion pour le rugby et sa contribution exceptionnelle au développement de ce sport en France.