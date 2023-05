Mort Cause de Décès : L’ancien chef des arbitres français, Didier Mené, a passé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Didier Mené, arbitre de rugby de renom, nous a quittés

Didier Mené, ancien arbitre de rugby de renom, est décédé vendredi à l’âge de 59 ans. Il avait officié comme arbitre lors de trois finales de Top 14 et avait également été actif au niveau international. Après sa carrière d’arbitre, il avait occupé le poste de président de la commission des arbitres de la Fédération française de rugby.

Une carrière d’arbitre impressionnante

Didier Mené a commencé sa carrière d’arbitre de rugby en 1985. Il a ensuite gravi les échelons pour devenir arbitre professionnel en 1999, officiant lors de sa première finale de Top 14 en 2002. Il a ensuite arbitré deux autres finales en 2004 et 2006.

Il a également été actif au niveau international, arbitrant des matchs de la Coupe d’Europe et de la Coupe du monde de rugby. Il a arbitré son premier match international en 2000, lors d’un match entre la France et l’Afrique du Sud. Il a ensuite arbitré plusieurs autres matchs internationaux de haut niveau, notamment lors des Six Nations et de la Rugby Championship.

Une figure importante de l’arbitrage

Après sa carrière d’arbitre, Didier Mené a continué à être impliqué dans le monde du rugby en tant que membre de la commission des arbitres de la Fédération française de rugby. En 2017, il a été nommé président de cette commission.

En tant que président, Didier Mené a travaillé à l’amélioration de l’arbitrage en France, en mettant en place des mesures visant à former de nouveaux arbitres et à améliorer la qualité de l’arbitrage lors des matchs de rugby professionnels. Il a également travaillé en étroite collaboration avec les entraîneurs et les joueurs pour améliorer la compréhension et le respect des règles du rugby.

L’hommage du monde du rugby

La nouvelle du décès de Didier Mené a suscité de nombreuses réactions dans le monde du rugby. De nombreux joueurs, entraîneurs et arbitres ont rendu hommage à sa carrière et à son engagement envers le sport.

Le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, a déclaré que Didier Mené était un “grand monsieur” du rugby et qu’il avait “beaucoup apporté” au sport en France. Il a également souligné son rôle dans l’amélioration de l’arbitrage en France.

Le président de la Ligue nationale de rugby, Paul Goze, a également rendu hommage à Didier Mené, déclarant qu’il avait été “un arbitre exceptionnel” et qu’il avait “marqué l’histoire du rugby français”.

Les joueurs et les arbitres ont également exprimé leur tristesse et leur gratitude envers Didier Mené. De nombreux joueurs ont souligné son professionnalisme et sa passion pour le rugby, tandis que les arbitres ont salué son travail en faveur de l’amélioration de l’arbitrage en France.

Conclusion

Didier Mené restera dans les mémoires comme l’un des plus grands arbitres de rugby en France. Sa carrière impressionnante et son engagement envers le sport ont été salués par de nombreux joueurs, entraîneurs et arbitres. Son travail en faveur de l’amélioration de l’arbitrage en France a également laissé une marque indélébile sur le sport. Il sera profondément regretté par tous ceux qui ont eu la chance de le connaître et de travailler avec lui.